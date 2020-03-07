Слабость гортани: симптомы, причины, лечение

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Вялость гортани чаще всего является врожденным пороком, который проявляется в так называемой стридор или свист, который слышен при вдохе

Слабость гортани появляется гораздо чаще у мальчиков, чем у девочек. Этот тип дисфункции гортани обычно проходит до того, как ребенку исполнится 2 года, хотя иногда может потребоваться операция. Каковы причины слабости гортани? Как проходит лечение?

Фото с сайта vancats.ru

Гортань - это орган, который относится к верхним дыхательным путям. Он расположен между трахеей и горлом. Это около 6 см в длину и имеет форму перевернутой пирамиды с закругленной вершиной. Положение гортани зависит от возраста и пола. У детей этот орган расположен между вторым и четвертым шейными позвонками, у женщин между четвертым и шестым и у мужчин между пятым и седьмым. В пожилом возрасте, в свою очередь, может наблюдаться потеря нормального мышечного тонуса, который отвечает за поддержку гортани, что часто приводит к так называемой опускание гортани. Гортань снабжена надгортанником, голосовой щелью и подглоткой, а ее скелет состоит из многочисленных хрящей, в том числе дискоид, настойка, кольцевая или коническая. Они выполняют функции, поддерживая гортань и придавая ей форму.

Слабость гортани - симптомы

Наиболее характерным симптомом вялости гортани является так называемый стридор, или очень специфическое хрипение, которое заметно, когда вы вдыхаете. Он усиливается при положении лежа, во время чрезмерных физических нагрузок, сильных эмоций или плача, а также при различных типах вирусных или бактериальных инфекций.

Вялость гортани также может быть связана с цианозом и одышкой или если вы кормите грудью (если проблема в вашем ребенке). Слабость гортани чаще всего поражает детей в возрасте до 2 лет, но также часто является врожденным дефектом. Слабость гортани можно наблюдать, заметив коллапс шеи, как на вдохе, так и на выдохе.

Одним из симптомов могут быть также ночное апноэ, хрипота, цианоз и даже дыхательная недостаточность. Если ребенок страдает от слабости гортани, его симптомы заметны через несколько недель после рождения. Иногда симптомы врожденной слабости гортани видны уже в первые дни жизни ребенка. Стоит отметить, что вялость гортани часто возникает одновременно с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Фото с сайта przab.ru

Слабость гортани - причины

Слабость гортани является одним из наиболее распространенных дефектов этого органа. Основной причиной вялости гортани является недостаточное образование хрящевых элементов этого органа. Речь идет о хрящах, образующих скелет гортани, который состоит из трех четных - настойка, розацеа, клиновидная и трех нечетных хрящей - кольцевая, дискоидная и надгортанная. Эти хрящи связаны друг с другом мышцами, связками и суставами. Однако, если отдельные элементы из хряща слишком мягкие, они могут разрушиться. Это, как следствие, приводит к аномальному потоку воздуха через гортань. В свете другой теории, вялость гортани вызвана недостаточным образованием нервной системы и нарушением сотрудничества между нервно-мышечными волокнами, обеспечивающими правильное дыхание.

Вялость гортани - лечение

Основанием является правильная диагностика вялости гортани. Физическое и объективное обследование проводит ЛОР-врач. Он может выполнить непрямую ларингоскопию, во время которой он будет смотреть на гортань, используя зеркало, или может выбрать прямой метод, то есть оценить состояние гортани эндоскопически, используя анестетик. Если возникает дряблость гортани, то врач замечает внезапность коллапса при вдохе. Во время обследования врач также учитывает состояние голосовых связок, проверяет наличие опухолей, опухолевых изменений, врожденных дефектов, таких как кисты, сужение хряща или плавников гортани.

Лечение вялости гортани не всегда необходимо, потому что, если это состояние встречается у детей в возрасте до 2 лет, оно часто исчезает самопроизвольно. Очень часто начало правильного функционирования органа начинается в возрасте около 9-10 месяцев. Конечно, ребенок должен проходить периодическое медицинское наблюдение. Однако, если дряблость гортани сохраняется, ее необходимо вылечить эндоскопически. Так называемый супраглоттопластика, то есть подрезка эпиглоттических связок и накопление избыточной ткани слизистой оболочки. В крайних случаях необходимо сделать отверстие в трахее, а затем поместить специальную трубку, позволяющую дышать. Эта процедура называется трахеостомией.

Вялость гортани - прогноз

Прогноз хороший в большинстве случаев. Слабость гортани не приводит к серьезным осложнениям.

Вялость гортани - профилактика

В случае слабости гортани нет показаний для профилактики.

