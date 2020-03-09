Простатит: виды, симптомы, лечение

22:09

Простатит — довольно деликатная проблема, о которой якобы неприемлемо говорить

Простатит представляет собой воспаление предстательной железы, поэтому страдают от него только мужчины. Так как длительное время эта тема считалась слишком интимной, иногда простатит считают чем-то не очень серьезным. Между тем, при отсутствии лечения хроническое заболевание вызывает сложные последствия.

По статистике, простатитом страдает каждый второй мужчина, самая большая группа риска — представители сильного пола в возрасте 20-50 лет, однако существует корреляция: чем старше мужчина, тем больше вероятность возникновения заболевания и большая потребность в лечении.

Предстательная железа является важным органом половой системы, ведь вещества, которые она выделяет, влияют на дееспособность сперматозоидов. Предстательная железа секретирует вещество, которое составляет основную массу спермы, поэтому преуменьшать ее важность не стоит. При простатите половая функция падает, при хронических нарушениях без лечения у больного может возникать бесплодие или рак.

Однако простатит, выявленный на ранней стадии, хорошо поддается лечению. Поэтому важно уметь распознать врага и быстро дать отпор. Обращаться необходимо к специалисту-урологу.

Виды простатита

Простатит классифицируют на несколько видов в соответствии с симптомами и скоростью течения заболевания.

В зависимости от скорости течения простатит делят на острый и хронический. Острый: повышается температура, есть боль, нарушение мочеиспускания. Хронический протекает в мягкой форме: больной может не замечать симптомов, появляются только неинтенсивные периодические боли, иногда — проблемы с выделением мочи. Отдельно выделяют бессимптомный простатит, который тоже имеет хроническую форму.

В зависимости от причины простатит подразделяют на:

• бактериальный

• калькулезный

• застойный

• гнойный

• инфекционный

Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды.

Острый бактериальный простатит

Этот вид простатита возникает вследствие развития бактериальной инфекции. Воспаление предстательной железы становится триггером для резкого течения в организме: постепенное повышение температуры, озноб, острая боль в спине и промежности, частые позывы в туалет, общая слабость. Иногда этот вид простатита провоцирует задержку мочи или наоборот — неконтролируемые выделения характерного цвета. Диагностируют болезнь лабораторно, по обнаружению в моче возбудителя. Более присущ для больных молодого возраста (25-35 лет).

Хронический бактериальный простатит

Воспаление вызвано бактериальными агентами, однако его специфика заключается в том, что признаки у больного могут несколько исчезать. Но это не значит, что организм уже здоров — наоборот, впереди ждет обострение, которое тоже дает рецидивы. При отсутствии лечения хроническое заболевание предстательной железы провоцирует образование кист и гнойников в половых протоках и развитие рака.

Преимущественно хроническая болезнь случается у мужчин в возрасте 35-50 лет.

Бессимптомный воспалительный простатит

Один из самых коварных видов заболевания предстательной железы у мужчин. Больной вообще не чувствует привычных симптомов и обнаруживают заболевание только в больнице. Речь идет об анализе мочи, в которой завышенные показатели бактерий и лейкоцитов - агентов организма, которые борются с процессом.

Симптомы простатита

Симптомы разные в зависимости от вида простатита. Одним из первых «тревожных звоночков», сигнализирующих о наличии простатита, является дискомфорт в ходе мочеиспускания. Это возникает из-за того, что предстательная железа увеличивается и уменьшает просвет мочеиспускательного канала. Поэтому больной чувствует жжение и писает только с определенными усилиями. Возможна режущая боль в мошонке, промежности, внизу спины.

Еще один признак болезни — нарушение механизма эрекции. Мужчина, у которого раньше не было проблем в этом процессе, долго не может возбудиться и требует дополнительных манипуляций. Он не получает полноценного удовольствия, семяизвержение при простатите наступает преждевременно.

Следующий симптом простатита — раздражительность и психологическое выгорание. Человек становится тревожным, впадает в стрессовое состояние.

Физиологическим признаком простатита является увеличение размера больной предстательной железы. Она становится болезненной.

Причины возникновения простатита

Причин возникновения таких урологического заболевания как простатит немало, они имеют разную этиологию. По статистике, чаще всего простатит возникает из-за инфекции, которые поражают предстательную железу, или «побочное действие» инфекций при таких болезнях как цистит, пиелонефрит и др. Ведущее место среди факторов, провоцирующих простатит, занимают инфекции, передающиеся во время полового контакта (например, хламидии).

Среди неинфекционных причин появления простатита выделяют:

• Нерегулярная половая жизнь, в результате чего предстательная железа дает «сбои»;

• Переохлаждение организма или половых органов;

• Сидячая работа и неподвижный образ жизни, которые провоцируют застой в органах малого таза;

• Гормональные сбои и стрессы;

• Дефицит витаминов и микроэлементов (цинка и витамина С);

• Несоблюдение личной гигиены;

• Длительное применение препаратов для продления полового акта;

• Злоупотребление алкоголем;

• Пережим органов слишком тесной бельем и одеждой.

Осложнения простатита

Если вовремя не вылечить простатит — ждут неприятные последствия. Ведь предстательная железа обладает способностью распространять воспаления на другие органы мочеполовой системы.

Простатит провоцирует везикулит — воспаление семенных мешочков. В моче появляется кровь. Больной чувствует жжение и что-то вроде щекотание в зоне промежности, а также боль в ходе оргазма вследствие спазматических движений мышц мочевого канала.

В случае бактериального простатита вероятность развития абсцесса простаты. Это очень тяжелое заболевание — больного госпитализируют для лечения с температурой, повышенным потоотделением.

Одним из самых тяжелых последствий простатита при отсутствии лечения является образование камней и кист в предстательной железе.

Все эти заболевания могут провоцировать бесплодие — половые клетки теряют активность, количество секрета уменьшается, возникает азооспермия. Порой из-за нарушения проходимости путей сперматозоиды не в состоянии попасть в эякулят, что тоже делает невозможным оплодотворение.

Вероятность развития бесплодия при «запущенном» простатите у больного достигает 40%. Поэтому врачи отмечают необходимость вовремя обратиться за квалифицированной медицинской помощью и не рисковать собственным здоровьем.

Опасно самостоятельно лечить простатит — применение неправильных антибиотиков не только не имеет эффекта, но и влияет на устойчивость бактерий к медпрепаратам, которые придется принимать в дальнейшем и приводит к переходу в хроническую форму.

Профилактика простатита

Чтобы предупредить развитие простатита, следует придерживаться общих рекомендаций.

• Прежде всего — вести активный образ жизни, носить удобную одежду и забыть о вредных привычках.

• Также необходимо сбалансировать рацион, добавить цинксодержащие продукты. Советуют потреблять семена тыквы, настойки из прополиса, орехи. Рекомендуется пить много воды и укреплять иммунитет, предотвращать хронические стрессы.

• Необходимо, конечно же, тщательно соблюдать правила личной гигиены и использовать правильные косметические средства.

• Кроме того, методом профилактики нарушений работы предстательной железы и простатита является регулярная половая жизнь, желательно с постоянным партнером.

Еще мужчины должны регулярно проходить осмотр уролога в качестве профилактики и немедленно обращаться за лечением при появлении признаков простатита.

Фото с сайта medprostatit.ru

