Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства

15:07

Госдума приняла закон, дающий право кабмину ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, сообщает РИА Новости.

Авторами этой инициативы выступили руководитель фракции "Единая Россия" (ЕР) Сергей Неверов, а также председатель нижней палаты Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Кроме ограничения максимальных цен, документ предлагает предусмотреть право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если за 30 календарных дней их рост в регионах составит более 30%. При этом оговаривается, что действовать они будут не более 90 дней.

По словам Морозова, это коснется не только розницы, но и цен производителей и оптовиков, в том числе с учетом налога на добавочную стоимость. Отмечается, что закон также распространяется на медицинские изделия.

Как отметил Володин, принятие документа очень важно именно сейчас, когда руководством страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

По последним данным, в России более 140 больных, пятеро выздоровели, один умер.