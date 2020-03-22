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Как распознать и лечить наркоманию

14:31 22.03.2020

Наркомания, или наркозависимость - это состояние, вызванное длительным употреблением наркотика (или наркотиков) с вызывающими привыкание свойствами 

Эти вещества вызывают перенастройку психической и соматической деятельности, что влияет на поведение наркомана.

Недостаток лекарств вызывает нарушения в функционировании организма, называемые абстинентными симптомами. Таким образом, пациент достигает все больших доз препарата и продлевает период его использования, чтобы получить более ранний эффект, который он хочет - дозы, назначенные врачом или указанные в листовке, перестают быть достаточными для достижения специфической реакции организма.

Существует растущая опасность передозировки наркотиков и побочных эффектов, а также отравления или смерти.

Типы наркомании

 

Существует два типа зависимости: психическая и физическая. Наиболее распространенным и быстрым способом является психологическая зависимость, которая заставляет пациента испытывать острую потребность в лекарствах. Физическая зависимость изменяет функционирование организма таким образом, что отказ от приема лекарства может привести к нарушению работы внутренних органов, например, сердечной деятельности или дыхания.

Наркотики - это не только средства, которые подлежат назначению врачом. Это также препараты, отпускаемые без рецепта, поэтому зависимые или здоровые люди могут получить к ним доступ без каких-либо медицинских показаний. Седативные и снотворные препараты обладают наибольшим потенциалом привыкания - чаще всего из группы бензодиазепинов или барбитуратов, опиоидных анальгетиков , а также допинговых или эйфорических препаратов . Капли в нос и гормональные препараты также могут вызывать привыкание.

Трудности диагностирования

 

Медикаментозное лечение может быть очень трудно диагностировать. Пациенты часто отрицают, что они зависимы, а их близкие не видят проблемы. Поэтому важно знать симптомы, которые могут появиться при существующей зависимости:

• принимать увеличивающиеся дозы препарата,
• продление терапии после исчезновения симптомов,
• изменения личности (безразличие, снижение психомоторных навыков),
• симптомы абстиненции
• чрезмерное внимание к получению лекарства,
• посещение разных врачей для получения нескольких или нескольких рецептов,
• принимать лекарства, несмотря на то, что терапия должна быть прекращена,
• принимать лекарства вне медицинских показаний.

Признаки наркомании

 

Внезапное прекращение приема препарата связано с зависимостью от появления синдрома отмены. Симптомы появляются примерно через 10-48 часов после прекращения лечения. К ним относятся:

• раздражительности,
• тревога,
• проблемы со сном,
• отсутствие аппетита
• подергивание мышц
• расстройство настроения
• головокружение.

Для наркомана очень важно накапливать запасы необходимых лекарств. Поэтому они часто могут манипулировать врачом - пациент утверждает, что потерял свой рецепт, или сообщает о симптомах, которые на самом деле не возникают. Пациент может также попросить более сильные дозы, утверждая, что более низкие дозы не имеют эффекта. Запрашивать разные рецепты на одни и те же лекарства также распространено.

Способы лечения

 

Медикаментозное лечение следует начинать как можно раньше. Однако это не всегда возможно, потому что наркоманы часто скрывают свою зависимость. Лечение длится долго и не легко. Помощь психиатра играет очень важную роль.

Пациент должен оставаться под постоянным наблюдением. Кроме того, близкие наркомана должны использовать советы психиатра, чтобы знать, как помочь наркозависимому человеку и как с ним справляться в различных трудных ситуациях.

Детоксификация

Первым этапом лечения является процесс детоксикации, который должен проходить в специализированном центре под строгим контролем врачей. Детоксикация лекарственного средства включает постепенное снижение дозы лекарственного средства, от которого зависит пациент, и замену его терапевтическими агентами, например антидепрессантами. Удаление тела из препарата, к сожалению, связано с симптомами абстиненции, поэтому это очень трудный процесс для больного человека, который будет испытывать острую необходимость в повторном приеме препарата.

Психотерапия

Следующий этап лечения - психотерапия. Его продолжительность зависит от сложности проблем пациента. Часто лекарственная зависимость является результатом других психических расстройств, с которыми борется пациент. Психотерапия может быть групповой или индивидуальной, но независимо от формы она является обязательным элементом лечения. Терапевт может помочь пациенту справиться с трудными ситуациями, он также подскажет, как сохранить воздержание и не возвращаться к зависимости.

Для пациентов, зависимых от наркотиков, поддержка, но также и контроль очень важны в восстановлении. Люблю, но проверю. Этот принцип очень важен в случае наркомании. Тщательное наблюдение за человеком, который не полностью контролирует его действия, является основой для лечения наркоманов.

Фото с сайта Pixabay.com
 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России
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