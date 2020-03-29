В Москве зафиксировано более 1000 случаев инфицирования коронавирусом

13:07

В Москве число инфицированных коронавирусом превысило тысячу человек. Об этом на своей странице в блоге сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его мнению, ситуация с распространением COVID-19 перешла в новую стадию.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - написал Собянин.

Он еще раз напомнил, что всю ближайшую неделю всем москвичам необходимо оставаться дома. В случае, если возникла необходимость выйти на улицу или в магазин, нужно соблюдать безопасную дистанцию.

Градоначальник порекомендовал работающим магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра.

Количество инфицированных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс. человек. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев заражения.