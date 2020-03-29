]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

В Москве зафиксировано более 1000 случаев инфицирования коронавирусом

13:07 29.03.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Материалы по теме:

В Москве число инфицированных коронавирусом превысило тысячу человек. Об этом на своей странице в блоге сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его мнению, ситуация с распространением COVID-19 перешла в новую стадию.

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто. Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - написал Собянин.

Он еще раз напомнил, что всю ближайшую неделю всем  москвичам необходимо оставаться дома. В случае, если возникла необходимость выйти на улицу или в магазин, нужно соблюдать безопасную дистанцию.

Градоначальник порекомендовал работающим магазинам и аптекам сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 метра. 

Количество инфицированных коронавирусом в России превысило 1,5 тыс. человек. За последние сутки было зафиксировано 270 новых случаев заражения.

Темы: Коронавирус, Москва
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.03.2020, 19:15
Гость: Европеец

Захарова установила или Киселёв ? Есть ссылка ?
29.03.2020, 19:12
Гость: Да

Я вот в группе риска...так что для меня всё довольно опасно... но, в принципе, и маски есть, и даже респираторы..и лампа бактерицидная, и спирт...но и не только во мне дело..

Интересно бы было и родне помочь...да и стране - тоже

ДУМАЮ, ВЫДЕЛИТЬ ВРЕМЯ И РАЗОБРАТЬСЯ В ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ...В МАСКАХ ЕСТЬ ЭЛЕКТРЕТНЫЙ СЛОЙ, ТО ЕСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯЖЕННЫЙ, ЭТО СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА...НО ЛЮБОЙ ЗАРЯД СТЕКАЕТ ПОНЕМНОГУ..зато слоёв можно сделать несколько...

Даже среди обычных тряпичных масок ХОРОШИМИ считают медицинские хирургические, где 4 слоя...что стоит для себя, любимого, сделать 6 слоёв?? :)

Есть в масках и фильтрующие слои.. размер частиц всех коронавирусов 60-120 микрон..

Есть пластики с фильтрующей сеткой размером отверстий поменьше, от 10-20-50- микрон...даже

Китайцы продают...можно заказать через али-бабу.. лень, вообще-то...но, видимо, надо...
29.03.2020, 18:59
Гость: Да

Уважаю нашего человека!
Все комментарии (32)
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации