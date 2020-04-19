В РФ зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом за сутки

12:37

За последние сутки в России зафиксировано 6060 новых заболевших COVID-19 в 78 регионах.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, почти 43% из них не имели клинических проявлний заболевания.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве - 3570. Большинство новых инфицированных в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет (44%), 35% - от 46 до 65 лет. Общее число заболевших в столице достигло 24 324 человек.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 291 человек.

За сутки от вируса скончались 48 человек, общее число жертв достигло 361.