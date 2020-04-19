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В РФ зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом за сутки

12:37 19.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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За последние сутки в России зафиксировано 6060 новых заболевших COVID-19 в 78 регионах. 

По данным  оперативного штаба по борьбе с заболеванием, почти 43% из них не имели клинических проявлний заболевания.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве - 3570. Большинство новых инфицированных в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет (44%), 35% - от 46 до 65 лет. Общее число заболевших в столице достигло 24 324 человек.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 291 человек.

За сутки от вируса скончались 48 человек, общее число жертв достигло 361.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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19.04.2020, 17:39
Гость: кто знает

Как там здоровье Горбачева?
19.04.2020, 17:33
Гость: Да

"По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, почти 43% из них не имели клинических проявлний заболевания."
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Вот именно сейчас и надо бы продемонстрировать возможности (или же недостатки ) системы управления.

Уже есть отличная отечественная система (разработанная совместно с японцами, но права у российской фирмы) EMG-тесты - изотермическая система, но лучшая на сегодня в мире...другие дают точность 95, а наша 99,9 процента...и самое главное - система позволяет определить вирус на уровне 100, иногда даже 20 копий.. то есть ЗАДОЛГО до клинических проявлений..

Работает и завод в Казани,где делают сами приборы, и производство реактивов, и разлив их в Сколково..

Идут поставки, в том числе и на коммерческой основе..для фирм..

НАДО БЫСТРО НАРАСТИТЬ ВЫПУСК... Казань работает в три смены, больше нереально...надо задействовать ДРУГИЕ МОЩНОСТИ, причём очень желательно сделать это с выгодой для самой фирмы (это реально, спрос громадный, причём во всём мире). То есть в Казань направить специалистов того же профиля, чтобы обучить их, и, возможно, заменить...а более опытных специалистов из Казани направить с пакетами документов на другие предприятия, включая предприятия ВПК, ГДЕ СОЗДАТЬ АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА..

Спешно наращивать производство реактивов и готовить количество бригад для использования приборов...можно подтянуть студентов медицинских ВУЗ, а также биологов всех направлений..

ВСЁ это надо делать срочно, то есть уже сегодня...
19.04.2020, 17:08
Гость: Старый евrей

В её персональном оффшоре...
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