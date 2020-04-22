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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

23:39 22.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы. По их мнению, из-за действий администрации в учреждении произошло заражение коронавирусом медработников и членов их семей, пишет РБК.

Три заявления были направлены на имя директора ФСБ Александра Бортникова, главы МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. 

Как поясняют авторы обращений, с 23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения. У некоторых из них были слабость, кашель и температура около 38°C. Решение о переводе пациентов в непрофильное отделение, как и обязанность по их лечению, не подкреплялись письменными распоряжениями администрации, говорится в заявлении.

Пациенты с клинической картиной коронавируса лежали в отделении вплоть до момента получения положительного теста и не переводились на специально перепрофилированные койки, это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников.

Как отмечают медработники, у восьми сотрудников неврологического отделения тесты на коронавирус дали положительный результат. Всего положительный тест на коронавирус сдали 52 медработника из отделений реанимации, гинекологии, хирургии, кардиологии и других, утверждают врачи. 

В областном минздраве РБК заявили, что ведомство не располагает информацией о том, что от заявителей поступили обращения в правоохранительные органы о проверке деятельности администрации Люберецкой областной больницы.

 

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России
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