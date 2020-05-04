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Мелкие назойливые насекомые стали причиной бед многих людей. Избавиться навсегда от моли мечтает каждый

Вот только сделать это порой оказывается довольно сложно. Казалось бы, такое миниатюрное создание, а наносит человеку страшный вред. Оно портит одежду, бумагу, элементы декора. От ее зверского аппетита сложно спрятаться.

Процесс жизнедеятельности насекомого проходит в несколько этапов: яйцо, гусеница, куколка и бабочка. Последнее воплощение называется молью, но объявлять войну нужно гусеницам. Именно они поедают все на своем пути.

Как избавиться от моли в квартире

Уже десятки лет люди задаются популярным вопросом - как избавиться от моли? Для этого они используют различные средства. Одни предпочитают народные методы, проверенные годами, а другие выбирают покупные, современные. Однозначно ответить, кто делает правильный выбор, сложно, перед этим стоит внимательно изучить проблемы со всех сторон.

Как избавиться от моли народными средствами

С давних времён эффективным средством по борьбе с паразитом считался нафталин. Однако он наносит удар только по бабочкам, оставляя яйца нетронутыми. А недавно ученые доказали, что данный препарат способен оказывать на человека отрицательное воздействие, вызывая развитие опухолей.

Как избавиться от моли в домашних условиях, используя народные средства:

• хорошим, а главное безопасным станет обычное лавандовое эфирное масло. Для этого необходимо смочить им ватный диск, после чего положить его в шкаф с шерстяными вещами. В летний сезон можно собрать цветы лаванды, высушить и разложить среди одежды, предварительно упаковав их в тканевые мешочки;

• запах кедровой древесины отпугнет вредителей;

• пару ложек уксуса разогреть на сковородке, после чего поставить посуду в шкаф на 15 минут. Едкий запах убьет насекомых;

• многие рекомендуют использовать кавказскую ромашку. Ее порошок необходимо разложить по квартире;

• побороть вредителей помогут запахи земляники, апельсины, черного перца.

Народные средства полностью безопасны для людей, но гарантировать их эффективность нельзя.

Покупные средства от моли

Самые распространёнными средствами считаются специальные таблетки от моли. Их основными составляющими являются нафталин и кафтора. Поэтому, несмотря на свою эффективность, они способны наносит вред здоровью человека.

Многие интересуются, как избавиться от моли в квартире, используя «Антимоль»? На самом деле все довольно просто. Необходимо разместить до 4 таблеток в гардеробе. Однако стоит знать, средство действует 14 дней, после чего требует замены. А вот приобретая «Молемор» можно забыть о проблеме на полгода, для достижения желаемого результата достаточно одной пластины. Существуют специальные спреи – «Капкан», пластины «Москитол», их эффективность доказана.

Все представленные средства безопасны для человека, не имеют неприятного запаха. Эффект достигается благодаря особому запаху. Вот только использовать его в детских комнатах противопоказано.

Перед покупкой стоит внимательно ознакомиться с инструкцией, иначе возрастает вероятность приобрести продукт плохого качества.

Пищевая моль

Кухня является основным местом обитания пищевого вредителя. Убить его, используя народные средства нельзя. Поэтому стоит сразу приобрести химические препараты. После уничтожения насекомого необходимо обязательно обработать все поверхности мыльным раствором. Труднодоступные места нужно обработать раствором уксуса. Чтобы избавиться от стойкого запаха, шкаф необходимо держать открытым до полного высыхания.

Чтобы подобные неприятности больше не происходили, хранить продукты нужно в плотно закрываемых контейнерах.

В крупах моль заводится даже в магазинах. Часто зараза поселяется именно здесь. Такую крупу лучше выбросить. Но если повреждения незначительные, стоит их просушит при помощи микроволновки или духовки.

Борьба с молью: профилактика

Бытует мнение, что бабочки – самый страшный враг. Избавляясь от них, все проблемы исчезают. Вот только на практике вред наносят их личинки. Поэтому бороться нужно с ними. Для этого необходимо проводить качественные профилактические мероприятия. В целях безопасности рекомендуется придерживаться простых советов:

1. Первой под удар попадает одежда. Чтобы обезопасить ее нужно перед тем, как вещать вещи в шкаф, хорошо обработать от всех пятен.

2. Чаще проветривайте и просушивайте одежду. Свежей воздух, солнечные лучи губительны для гусениц.

3. При возможности проводить кварцевание.

4. Используйте дихлофос.

Разновидности домашней моли

На сегодняшней день ученые смогли выявить около 40 видов моли. Гарантировать эффективность профилактических мероприятий сложно до тех пор, пока не будет выявлен точный тип насекомого. Ведь каждый из них требует особых мер. Пора познакомиться с самыми известными насекомыми, относящихся к домашним.

Шубная

По своему внешнему виду это бабочка сероватого или коричнево-желтого оттенка. На ее крыльях, достигающих размера 1,5 сантиметра можно заметить три точки. Питается исключительно натуральным мехом.

Платяная

Вредитель желтого цвета, с размахом крыльев 2 сантиметра. Часто поселяется около изделий из драпа. Причем поедать ткань начинает изнутри. На первый взгляд заменить дефект бывает сложно.

Мебельная

Опасные враги для любой мебели. Они не только нарушают ее целостность, но и откладывают здесь свои яйца. По внешнему виду это бабочка светло желтого оттенка.

Ковровая

Избавиться от данного вида довольно затруднительно. Причиной тому его устойчивость ко многим отравам. Вредитель поедает ковры, кожу, мех и другие изделия из натуральных материалов.

Казалось бы, сегодня при таком огромном ассортименте средств по борьбе, проблема должна перестать быть актуальной. Вот только на практике доказывается обратное. Люди продолжают везти активное сражение. Однако лучшим советом будет чаще проводить профилактические мероприятия, тогда нужны, искать подходящий метод просто не будет.

Фото с сайта pixabay.com

