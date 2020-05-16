15:51

О том, насколько важную роль в твоем самочувствии и здоровье имеет хорошее состояние печени, ты наверняка не раз слышал

Этот важнейший орган выполняет ничуть не меньше работы, чем сердце, но при этом о здоровье его задумываются гораздо реже. Если тебе не всегда удается вести здоровый образ жизни, ты можешь спокойно воспользоваться простыми способами, как почистить печень самостоятельно без слишком больших затрат.

Фото с сайта mypechen.com

Печень в силу особого своего строения является органом крайне чувствительным и к внутренним, и к внешним факторам, которые хотя бы как-то влияют на человека. Все от плохой экологии и недосыпания до курения, переедания и гормонального сбоя отрицательно сказывается на печени.

В рекламных роликах часто говорят о том, что печень разрушается, на самом же деле она наполняется всем тем лишним, от чего организму нужно срочно избавиться.

И в число этих "отходов" входят также собственные отмершие клетки органа, а также продукты его работы. Поэтому почистить печень в домашних условиях нужно обязательно, даже если ты стараешься соблюдать диету и не страдаешь от вредных привычек.

И тем более почистить печень от токсинов и другого биологического «мусора» необходимо, если ритм жизни или привычки заставляют заниматься своим собственным здоровьем лишь периодически.

Лучшая чистка печени - это регулярная профилактика ее загрязнения. Почистить печень от шлаков можно, изменив свой ежедневный рацион. Конечно, от всех проблем с этим органом таким образом не избавишься, но снизить риск возникновения заболеваний и сбоев можно в разы. А изредка почистить печень народными средствами не так уж и трудно.

Во-первых, ограничь употребление жирного мяса. Старайся сократить потребление свинины до двух раз в месяц. Прекрасной заменой станет говядина, которая является мясом диетическим. Крепкий алкоголь и острая азиатская пища должны стать редкими гостями за твоим столом.

Во-вторых, вводи в свой рацион полезные продукты: тыкву и ее семечки, цикорий, все оранжевые овощи, зеленые яблоки, свеклу, курагу и изюм, овсянку, семена льна. Хотя почистить печень в домашних условиях не сложно, врачи все же настаивают на регулярной профилактике: если за неделю все перечисленные продукты отметились в твоем меню, значит, программа по поддержанию печени выполнена.

Фото с сайта pixabay.com

Самый простой способ, как почистить печень, это использование готовых средств. Одними из самых простых в употреблении, безопасных и эффективных считаются фитосредства. Это буквально народная медицина, проверенная годами, а заодно перепроверенная медицинскими исследованиями.

Почистить печень от токсинов можно, употребляя дренажные комплексы трав. Можешь составить свой собственный сбор, изучив учебники по фитологии, а можешь купить недорогие средства в аптеке. Почистить печень от шлаков помогут комплексы наподобие "Лив-Гарда", которые созданы на основе травы репейника и чертополоха молочного.

Если ты хочешь пройти более основательную процедуру очистки своего организма, можно обратиться к полноценным методикам очищения печени. Почистить печень народными средствами можно и самостоятельно, но перед этим обязательно нужно консультироваться с врачом, даже проходить УЗИ. Причем обследовать нужно и саму печень, и почки, и даже мочевой пузырь. Только после разрешения врача можно приступать к методикам, которые говорят, как почистить печень.

Попробуй воспроизвести метод, который известен давно, при этом получил хорошие отзывы.

Чтобы почистить печень в домашних условиях, сначала подготовь организм. За две недели до начала чистки начинай регулярно принимать теплые ванны или ходить в парную. Делается это вечером, чтобы эффективно почистить печень от токсинов нужно выполнить процедуру минимум четыре раза. За две недели до старта твоей чистки необходимо начать прием мумиё. В день нужно выпивать одну таблетку, а это примерно 0,2 грамма.

За три дня до начала основной процедуры следует начать соблюдать диету с ограниченным количеством белков: в твоем рационе должна остаться преимущественно растительная пища, следует также употреблять желчегонные чаи из трав.

Почистить печень народными средствами можно, но только при учете собственных параметров процедура будет эффективна и безопасна. Для описываемого метода основным параметром является вес, исходя из него вычисляется необходимое количество оливкового масла: из числа веса нужно вычесть цифру 75, затем умножить это на 3 и вычесть получившееся число из трехсот. Получается объем масла в миллилитрах.

Утром первого дня сразу после естественного очищения кишечника необходимо сделать клизму с простой водой. Дальше по расписанию у тебя должен быть очень легкий завтрак, первым блюдом в котором будет свекольно-яблочный свежевыжатый сок. В полдень по расписанию такой же диетический обед, а через два часа к области печени прикладывай грелку. Эта грелка должна остаться около тела на весь день до самой ночи. Чтобы почистить печень от шлаков нужно соблюдать особый режим.

В 15.00 выпей две штуки аллахола, в 18.00 две таблетки но-шпы. К 7 часам вечера подогрей нужное количество масла на водяной бане, сделай 200 грамм лимонного сока. Выпей масло, когда оно достигнет температуры 40 – 42 градуса, выпей первые 20 грамм сока и ложись на правый бок все с той же грелкой.

Теперь через каждые 15 минут пей новую порцию сока, пока не выпьешь весь объем. В 9 вечера приготовь и съешь овощной салат, известный под названием "Метла" (состоит из сырой свеклы, моркови, капусты, зелени, а в роли заправки выступает сок лимона с оливковым маслом).

В половину одиннадцатого вечера следует принять слабительное. Вся процедура требует спокойного состояния. К утру организм начнет самостоятельно избавляться от всего, что до этого копилось в печени. Вполне нормальным является состояние некоторой усталости, утомленности, но нужно найти силы на последнюю процедуру: в час дня делается еще одна клизма. Процедура достаточно сложная, но очень эффективная.

