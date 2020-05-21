Травы для лечения собак и котов

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Обычно небольшую проблему со здоровьем, возникшую у кошки или собаки, можно решить довольно просто, с помощью лекарственных растений

Врачи-ветеринары применяют лекарственные растения и пряности, используемые в кулинарии, для лечения домашних животных уже длительное время. В природе звери выживают, сами подыскивая себе нужные растения. Поэтому, чтобы лечить фитосредствами домашних питомцев, травы должны расти в максимально естественных условиях.

Если проблема более сложная, то с помощью одних только растений, возможно, и не получится ее решить, но, тем не менее, если терапию ветеринарными препаратами дополнять средствами холистической медицины, то не прогадаете — оба метода необходимы для успешного холистического лечения животного.

Лечение домашнего животного будет эффективнее, если воспользоваться как знаниями ветеринарии, так и методами комплементарного лечения, а также обеспечивая питомцу здоровый рацион.

Алоэ барбадосское. (Aloe barbadensis)

Что брать?

Желеобразное вещество, которое находится в листьях растения. Внимание! Все средства, в которых присутствует алоэ, используются только для наружного пользования. Применение. Желе алоэ имеет бактерицидные и бактериостатические свойства: активно в отношении ряда микроорганизмов — стафилококка, стрептококка, кишечной и дизентерийной палочки.

Благодаря этим свойствам происходит заживляющий эффект при ожогах (в том числе солнечных), нагноившихся ранах, нарывах, а также при раздражениях, царапинах, после укусов блох и клещей. Желе содержит 98% воды, которая служит отличной основой для лечебных мазей, После нанесения на кожу быстро впитывается.

Основные особенности. Кожура листа алоэ темно-зеленого цвета, ее покрывает маленький слой воска. Под толстой кожурой находятся микроскопические канальцы, по которым течет прозрачная желеобразная жидкость, а также слой клейковины (в нем много полисахаридов), который находится в ядре листа (хранилище запасов растения). Листья алоэ содержат более 75 различных веществ, включая минералы.

Набор их достаточно велик, например: цинк, калий, магний, кальций, натрий, медь, железо, марганец и хром. Также — витамины Л. С. Е, витамины группы В (даже немного витамина В12, который редко встречается в растениях) Алоэ обладает ценным противовоспалительным свойством и широким антибактериальным действием. В нем есть мощные растительные стеролы — химические соединения с салициловой кислотой, которая способна уменьшать боль и воспаление.

При нанесении на кожу алоэ быстро впитывается, стимулирует и увеличивает деятельность коллагена, эластина и протеинов, необходимых для образования соединительных тканей. Это ускоряет процесс восстановление клеток. Быстрее заживает клеточная мембрана и улучшается вид кожи, образуя барьерную защиту от различных насекомых и предотвращая вероятность откладывания ими яиц на поврежденной коже животного.

Исследования показывают, что алоэ может ускорить заживление поврежденных участков кожи примерно на треть. Желе для кожи с алоэ. Кошки и собаки с проблемами на коже хорошо реагируют на лечение с помощью алоэ, особенно при хронических заболеваниях, например при экземе или дерматите, часто вызываемых аллергией.

Так как алоэ содержит и природные антигистамины, обладающие антисептическими свойствами (в основном благодаря сапонинам — пенящимся веществам, очищающим поверхность), то уменьшаются зуд и раздражение кожи. Алоэ можно применять дополнительно к традиционным медицинским средствам как часть длительного лечения.

Предлагаем рецепт приготовления простого желе для лечения собак и кошек.

Ингредиенты:

• Большая горсть листьев алоэ

• 0,5 ч. ложки ксантановой камеди

• 0,5 ч. ложки порошка витамина С (витамин С - природный консервант, а ксантаковая камедь служит природным загустителем.) Оба эти вещества можно приобрести в интернете или в магазинах экопродуктов.

• 2 стол, ложки воды

1. Возьмите нижние листья цветка, тщательно промойте их, выжмите из них мякоть (желе).

2. Поместите в блендер, добавьте остальные компоненты и взбейте до густой желеобразной консистенции.

3. Храните в закрытой посуде в холодильнике около месяца.

4. Наносите желе на покрасневшую зудящую кожу. Возьмите немного желе пальцами, слегка разотрите (оно должно стать чуть теплым) и нанесите на кожу животного. Чтобы оно попало на кожу сквозь шерсть, его нужно тщательно втереть. Желе впитается быстро. Можно применять чистый гель алоэ или добавлять другие компоненты.

Календула. (Calendula officinalis)

Что брать?

Цветки растения. Применение. Цветы календулы лекарственной, которые до самой зимы украшают наши сады яркими звездочками — от бледно-желтых до ярко-оранжевых, богаты целебными веществами.

Здесь и эфирное масло и календулин (красящее вещество) и каротиноиды — биохимические предшественники витамина А (оранжевые лепестки содержат их больше чем желтые), витамин С, фитонциды, сапонины, органические кислоты... Из целебных ноготков изготавливают настои, применяемые при заболеваниях желудка.

Также их используют при лечении ран и ушибов, избавляются от гнойных процессов, фурункулеза, кожной сыпи лишая. Они способны успокаивать боль и снимать раздражение. Так как растение содержит много серы, оно обладает отличной способностью очищать кровь и уничтожать грибки, что стимулирует работу печени.

Исследования с участием животных показывают, что имеющиеся в календуле сапонины могут защитить даже от опухолей. Вытяжка из ноготков в подсолнечном масле. Средство можно применять при любых заболеваниях кожи у собак и кашек или как тоник летом, для улучшения состояния шерсти и глаз.

Это отличное средство для ухода за швами после операции и лечения контактного дерматита (но только если на коже нет ран), а также для увлажнения сухой кожи, Примечание. Для средства понадобится именно календула лекарственная.

Декоративное растение для этих целей не подойдет.

Ингредиенты: 50 г сушеных цветков календулы. 500 мл масла подсолнечника.

1. Поместите календулу в стеклянную стерилизованную банку (всю посуду и принадлежности для приготовления масел нужно стерилизовать 30 минут в печи (духовке), нагретой до 90 С) и залейте подсолнечным маслом, чтобы банка почти наполнилась, но осталось место для воздуха (масло должно «дышать»).

2. Плотно закрутите крышку и поставьте на 4-6 недель в теплое место или на подоконник под прямые лучи солнца. Настаивать надо до тех пор, пока масло не приобретет цвет календулы. Раз в день банку с содержимым нужно как следует встряхивать.

3. Когда масло полностью отстоится, пропустите его через сито и перелейте в стерилизованную (желательно темную) стеклянную емкость.

4. Наклейте этикетку с датой розлива. Храните масло в темном прохладном месте (используйте в течение месяца).

Масло календулы нравится и собакам, и кошкам из-за приятного орехового аромата. Кстати, вы можете использовать его и в своем рационе, например, в качестве заправки салатов.

Лаванда. (Lavanda angustifolia)

Лавандовый чай: сухие цветки (2 ст.ложки) залить двумя стаканами горячей воды. Такую заварку можно применять для ухода за раздраженной и зудящей кожей. Особенно это может пригодиться животным, страдающим от стресса.

Кроме того, лаванда отлично отпугивает насекомых, так как многим из них запах это растения очень не нравится. Одновременно успокаивая кожу, лаванда обладает антибактериальным и вяжущим действием.

Средство для отпугивания насекомых

Подходит и для кошек, и для собак.

• Горсть свежих цветков лаванды

• 3 свежих листа шалфея

• 3 стебля розмарина

• Горсть свежей лекарственной мелиссы

• 2 очищенные дольки чеснока

• 4 капли теплого масла дерева ним

1. Положите в блендер лаванду, шалфей, розмарин и мелиссу, налейте 500 мл воды. Все взбейте.

2. Перелейте смесь в стеклянную бутылку с плотно закрывающейся крышкой и оставьте на подоконнике на сутки.

3. Слейте жидкость, а гущу выбросьте.

4. Раздавите чеснок и добавьте его сок в жидкость. Долейте туда же теплое масло дерева ним.

5. Перелейте смесь в стеклянную бутылку, наклейте этикетку и храните в холодильнике не больше недели. Чтобы чеснок лучше смешался с жидкостью, периодически встряхивайте бутылку.

6. Когда будете применять средство для отпугивания насекомых, пользуйтесь новой мягкой губкой для бережного нанесения средства на тело животного.

Окопник лекарственный. (Symphytum officinale)

Что брать?

Листья, только для наружного применения. Применение. Лечит травмы, ожоги, язвы, ссадины, рваные раны, укусы блох и других насекомых, артрит, травмы связок и сухожилий, а также небольшие переломы. Особенности. Содержит алантоин, который ускоряет процесс обновления клеток.

Также в его составе есть озмариновая кислота и другие химические соединения с противовоспалительным, обезболивающим и вяжущим действием Мазь с окопником хорошо помогает собакам с хроническим артритом, проблемами со связками и суставами. Домашняя мазь с окопником.

Для приготовления мази из окопника взять:

• 500 мл вытяжки окопника в подсолнечном масле (готовится так же, как и вытяжка календулы в масле)

• 20 г. пчелиного воска;

• 10 — 15 капель эфирного масла лаванды.

1. В большой стеклянной посуде с теплой водой разогрейте емкость с вытяжкой окопника в подсолнечном масле (но не на прямом огне).

2. Порубите или натрите пчелиный воск и смешайте с вытяжкой в масле, чтобы воск растворился, затем введите эфирное масло лаванды (оно послужит консервантом).

3. Перелейте жидкую мазь в стерилизованную бутылку. Оставьте охлаждаться и затвердевать, затем напишите на этикетке время приготовления. Эту мазь можно хранить до года. Перед тем как воспользоваться средством, небольшое его количество разогрейте с помощью пальцев и нанесите на кожу животного, разделяя шерсть по прядям.

Примечание. В отличие от желе алоэ, которое быстро впитывается в кожу, мазь окопника может сушить, стягивать кожу (из-за воска и лаванды), поэтому применяйте ее в небольших количествах. Цель — нанести мазь непосредственно на кожу.

Ромашка аптечная. (Matricaria recutita)

Что брать?

Цветки и листья. Основные особенности и применение. Ромашка — очень популярное растение в фитотерапии. Лучше брать ромашку аптечную или римскую (продаются в аптеках), их свойства практически одинаковые. Чай с ромашкой отлично помогает собакам, которые страдают от клещей. После того как удалите насекомое, протрите пострадавшее место настоем цветков ромашки, чтобы успокоить зуд и раздражение.

Это средство также пригодится при кожных болезнях, для лечения собаки от укусов блох и других насекомых, для обработки небольших ран.

Ромашка обладает успокаивающим действием, благоприятно действует на животных, страдающих от нервного напряжения, стресса, тревожности. Также это растение обладает противовоспалительными и обезболивающими свойства, поэтому способна облегчить острую или ноющую боль. Чай из ромашки уменьшает проблемы с пищеварением, помогает справиться с коликами, вздутием живота, тошнотой и рвотой.

Исследования с участием животных и людей показывают, что некоторые химические соединения, например апигенин, хамазулен, матрицин и другие, которые содержатся в этом растении, действуют как сильный спазмолитик для кишечного тракта, а также способствуют выделению желчи, таким образом, улучшая аппетит.

Лечебные успокаивающие средства

Их можно использовать для лечения кожных заболеваний, глазных инфекций и при других проблемах. Целебный настой. Обычная заварка с ромашкой отлично подойдет. чтобы успокоить покрасневшую или воспаленную кожу, 2 пакетика ромашкового чая, 500 мл кипятка. Поместите пакетики в кипяток и оставьте на 2 часа остывать.

Затем смочите в настое чистую салфетку и протрите ею проблемную область. Если у собаки или кошки конъюнктивит или другая инфекция глаз, смочите в остывшей заварке хлопковую губку и подержите на веках как компресс. При этом следите, чтобы жидкость не попала непосредственно в глаза животному.

Совет

Когда вы приготовили какое -либо средство для наружного применения, перед тем как лечить животное, испытайте это средство на наружной поверхности кисти. Если через 10 минут кожа мягкая, сухая и приятная, то можно смело применять средство и для своего домашнего любимца.

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