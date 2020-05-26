Зачем человеку нужно пить воду

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Организм человека на 60% состоит из воды. Наряду с кислородом вода является одним из двух важнейших ресурсов для нашего выживания

Еда стоит на третьей позиции. Человек может прожить тридцать дней без еды, три дня без питья и три минуты без дыхания. Итак, на вопрос «почему нужно пить воду», первый ответ — просто для выживания.

Для пополнения утраченной жидкости



Ежедневно жидкость, присутствующая в нашем организме, выводится с мочой, потом и водяным паром. С мочой, а также с потом от 0,5 до 1 литра, и 0,5 литра через дыхание. В общей сложности от 2 до 2,5 литров воды выделяется каждый день при нормальных условиях жизни. Для среднего взрослого это соответствует 5% общего объема воды, присутствующего в организме.

При повышенной температуре воздуха, спортивной активности или желудочно-кишечном расстройстве количество выводимой воды значительно увеличивается. На физическую работоспособность может серьезно повлиять, просто утрата 2% жидкости в организме. Это вызовет усталость, потерю контроля над температурой тела. Также заниматься любой физической деятельностью будет гораздо сложнее, как физически, так и психологически.

Вот поэтому питьевая вода является жизненно важной. К этому нужно относиться серьезно, и поддерживать объем воды, необходимый для нормального функционирования нашего организма.

Для поддержания объема крови



Клетки и органы, главным образом мозг и мышцы, нуждаются в кислороде для поглощения питательных веществ, которые им необходимы для функционирования. Они поглощают кислород и выделяют CO2. Это беспрерывный цикл. При этом именно кровь поставляет им необходимый кислород. По этой причине значительная потеря крови может иметь привести к необратимым или даже летальным последствиям. Кровь на 90% состоит из воды.

Для поддержания объема слюны



Слюна играет ключевую роль в процессе пищеварения, поскольку она трансформирует пищу, чтобы организм мог ее легче усваивать. Следовательно, она вносит большой вклад в усвоение необходимых питательных веществ и для правильного функционирования организма. Слюна на 90% состоит из воды.

Чтобы регулировать температуру тела



Внутренняя температура человека может повышаться до 37,8C без риска для организма. Выше этой температуры тело активирует свой механизм терморегуляции, усиливая процесс выделения пота. Испаряясь, вода позволяет организму остыть и снизить его температуру. Чем больше температура тела, например, на солнце или при физической нагрузке, тем больше оно потеет. По этой причине еще более важно подумать о процесс регидратации в этих условиях.

Чтобы обновить мочу и пот



Если пот играет важную роль в терморегуляции, он вместе с мочой способствует удалению метаболических и токсических отходов, таких как пища, не усвоенная организмом, или остатки лекарств. Моча также позволяет поддерживать баланс между различными минеральными солями, присутствующими в нашем организме. Моча на 95% состоит из воды.

Вода незаменима для организма по многим другим причинам, по разных уровнях важности. Но просто сконцентрируйтесь на вышеуказанных объясненных выше причинах, чтобы понять, почему потребление воды никогда не следует воспринимать легкомысленно, поскольку без этого жизненно важного компонента наше тело находится в опасности. Питьевая вода — жизненно важна нашему телу. Без нее наш организм подвергается серьезным или даже смертельным последствиям.

Для увлажнения кожи



Хорошо увлажненная кожа не оказывает прямого влияния на наше выживание. Однако забота о себе также имеет свою важность, хотя бы с психологической точки зрения.

Как и большинство органов, кожа состоит в основном из воды. Это чрезвычайно хрупкий и уязвимый орган, как для внутренних условий организма, так и для внешних условий, таких как погода или загрязнение. Таким образом, если тело недостаточно увлажнено или подвергается солнечному воздействию, кожа становится обезвоженной.

Ее способность защищать тело ослабляется, при этом можно заметить явные признаки хрупкости: кожа становится шероховатой на ощупь, растрескивается на ступнях, появляются морщины на лице.

Поэтому поддержание хорошей гидратации необходимо для поддержания кожи красивой и здоровой, но прежде всего это необходимо делать для обеспечения надлежащего ее функционирования в качестве защитного барьера. Потому что питьевая вода способствует обновлению клеток кожного покрова, а также поддержание молодой внешности.

Хотя в настоящее время существует склонность к употреблению искусственных напитков, ежедневное потребление воды остается одной из главных рекомендаций по ведению здорового образа жизни.

В отличие от других искусственных напитков, вода не содержит калорий и сахара. Кроме того, если у вас есть проблемы с контролем употребления количества пищи, вода может помочь контролировать эти вредные пристрастия.

Так как вода используется практически во всех процессах, которые совершает наш организм, когда в нем недостаток воды, у вас неизбежно будет мало энергии. Если вы чувствуете слабость, лучше выпить стакан воды, чем чашку кофе, которая может обезвоживать вас еще больше.

Недостаток воды в мозге может вызвать депрессию. Исследования показывают, что те, кто выпивает рекомендуемое количество воды, живут более здоровой и счастливой жизнью.

Доказано, что если пить по утрам стакан горячей воды с добавленными в нее несколькими каплями лимонного сока, это поможет уменьшить раздражения кожи, вызванные бактериями.

Заключение



Гидратация должна быть ежедневным условием, так как роль воды в теле человека незаменима. Она играет очень важную роль для функционирования наших органов, для их сохранения и необходима для нашего выживания. Тем не менее, важно помнить, что, хотя питьевая вода должна быть частью обычных ритуалов, гидратация также достигается с помощью пищи, особенно фруктов и овощей, богатых водой. Но нужно помнить, что питье слишком большого количества воды может быть опасно для нашего здоровья.

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