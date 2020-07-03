Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком

13:05

Архангельская область возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью раком, сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения.

За 2019 год там было впервые выявлено 566,2 случая на 100 тысяч населения.

Далее в списке значатся Брянская, Сахалинская области, Мордовия, Пензенская, Орловская, Курская, Ивановская области и Севастополь.

Наиболее низкие показатели впервые выявленных онкологических болезней зафиксированы в Дагестане, Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в Ямало-ненецком автономном округе.

Всего за 2019 год в России впервые выявили 640,4 тысячи случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5%. Общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тысяч населения.