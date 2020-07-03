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Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком

13:05 3.07.2020

Архангельская область возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью раком, сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения.

За 2019 год там было впервые выявлено 566,2 случая на 100 тысяч населения.

Далее в списке значатся Брянская, Сахалинская области, Мордовия, Пензенская, Орловская, Курская, Ивановская области и Севастополь.

Наиболее низкие показатели впервые выявленных онкологических болезней зафиксированы в Дагестане, Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в Ямало-ненецком автономном округе.

Всего за 2019 год в России впервые выявили 640,4 тысячи случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5%. Общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тысяч населения.

Темы: Онкологические заболевания и борьба с ними, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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03.07.2020, 15:38
Гость: В.В.

В Дагестане, Чечне и т.д. самое молодое население (много рожают) вот и больных относительно мало. А вот, если бы сравнивали одновозрастные группы людей, тогда можно было бы что-то понять.
03.07.2020, 14:08
Гость: Французские корабли-красавцы в Севастополе при Горбачеве

Почему в Севастополе - понятно. Для стариков такие потрясения в последние годы. Сам бы дуба дал.
03.07.2020, 13:57
Гость: можно предположить

что Брянской,Орловской,Курской областям помог Чернобыль.
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