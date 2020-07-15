]]>
]]>
Главная Здоровье Новости

Медики опровергли данные ВОЗ о незаразности бессимптомного течения COVID-19

11:38 15.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Бессимптомные больные COVID-19 заражают кажого пятого человека, близко контактировавшего с ними. Об этом свидетельствуют исследование медиков департамента здравоохранения Москвы, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасию Ракову.

По ее словам, бессимптомные носители вируса также заразны, как и тяжелобольные. Согласно результатам исследования, в окружении бессимптомных носителей вируса заболевшими становятся 22% контактировавших с ними. От тех, кто болел легко заразились 20%, от болевших со средней тяжестью заболевания - 14%, от пациентов с тяжелой формой протекания болезни - 15%.

Медики считают, что при бессимптомном протекании заболевания окружающие зараженного человека ведут себя менее осторожно и не так неукоснительно соблюдают меры безопасности.

Своим исследованием российские медики опровергают данные Всемирной организации здравоохранения о том, что бессимптомные больные COVID-19 незаразны. При этом они обнаружили зависимость между источником заражения и тяжестью протекания заболевания. Так, у заразившихся COVID-19 от бессимптомного носителя у 75% болезнь будет также протекать бессимптомно. 

А вот доля госпитализированых пациентов, заразившихся от тяжелобольных людей, вырастает в 2,7 раза, бессимптомно коронавирус перенесли лишь 45% зараженных. 

Темы: Коронавирус
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.07.2020, 16:19
Гость: blog2038,.

ВОЗ лжёт?! Но, не может быть?!
15.07.2020, 15:14
Гость: Я с Вами не согласен

Вирус передается не только при кашле или чихании. При обычном разговоре в возух выделяется микрочастицы мокроты с вирусом. Далее, при неосторожных контактах, если не мыть руки, можно передать или подцепить вирус. Наконец даже через пищу, есть данные о передаче вируса.
15.07.2020, 14:13
Гость: О чем статья?

"Своим исследованием российские медики опровергают данные Всемирной организации здравоохранения о том, что бессимптомные больные COVID-19 незаразны. При этом они обнаружили зависимость между источником заражения и тяжестью протекания заболевания. Так, у заразившихся COVID-19 от бессимптомного носителя у 75% болезнь будет также протекать бессимптомно."

Чем то напоминает заметку: "английские ученые доказали, что если галактика А больше галактики Б, а та в свою очередь больше галактики С, то галактика С меньше галактики А."

У бессимптомного больного COVID-19 организм справляется с вирусом, т.е. в его организме рост числа вирусов замедлен или вообще сокращается. Понятно, что такой человек распространяет вокруг себя меньше вирусов, чем тяжело больной. Для здорового человека контакт с такими больными - это возможность получить какое-то количество вирусов. А дальше - аналогично хождению по болоту. Провалился по щиколотку легко выбрался, по пояс - с трудом, по макушку - не повезло.

О чем статья? Наверное о том, что маразм крепчает.
Все комментарии (5)
]]>


Загрузка...
]]>
]]>








]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации