Медики опровергли данные ВОЗ о незаразности бессимптомного течения COVID-19

11:38

Бессимптомные больные COVID-19 заражают кажого пятого человека, близко контактировавшего с ними. Об этом свидетельствуют исследование медиков департамента здравоохранения Москвы, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасию Ракову.

По ее словам, бессимптомные носители вируса также заразны, как и тяжелобольные. Согласно результатам исследования, в окружении бессимптомных носителей вируса заболевшими становятся 22% контактировавших с ними. От тех, кто болел легко заразились 20%, от болевших со средней тяжестью заболевания - 14%, от пациентов с тяжелой формой протекания болезни - 15%.

Медики считают, что при бессимптомном протекании заболевания окружающие зараженного человека ведут себя менее осторожно и не так неукоснительно соблюдают меры безопасности.

Своим исследованием российские медики опровергают данные Всемирной организации здравоохранения о том, что бессимптомные больные COVID-19 незаразны. При этом они обнаружили зависимость между источником заражения и тяжестью протекания заболевания. Так, у заразившихся COVID-19 от бессимптомного носителя у 75% болезнь будет также протекать бессимптомно.

А вот доля госпитализированых пациентов, заразившихся от тяжелобольных людей, вырастает в 2,7 раза, бессимптомно коронавирус перенесли лишь 45% зараженных.