Как вывести паразитов из организма

22:39

В нашем теле ведут активную жизнедеятельность более тысяч микроорганизмов

Среди них есть полезные, которые поддерживают внутренние процессы. А есть вредные, которые отравляют организм. Воздействие дрожжевых грибков – хламидий, микоплазм и других – сначала проявляется как безобидные симптомы, но постепенно переходит в стадию хронических заболеваний. Заражение глистами – одно из самых распространенных заболеваний. Как показывает статистика ВОЗ, почти 95% населения заражено паразитами в разной степени.

Чем опасно присутствие глистов в организме



95% заражены, значит это нормально? Так можно подумать. Однако такая печальная статистика говорит не о том, что организм и сам может справиться с паразитами, а о том, что многие халатно относятся к своему здоровью. Если пустить ситуацию на самотек, то результат не заставит себя ждать. Организм будет загрязнен токсинами и продуктами жизнедеятельности глистов. Ухудшится состояние крови, нарушится работа ЖКТ, появятся газы, запоры, диарея. Снизится иммунитет, появится синдром хронической усталости. Глисты могут стать причиной появления аллергии. Увеличится риск развития раковых клеток.

Опасность заражения буквально подстерегает повсюду. Яйца паразитов, которые невозможно разглядеть невооруженным взглядом, содержатся на фруктах, овощах, деньгах и различных поверхностях. Одного прикосновения к двери в общественном месте может быть достаточно, чтобы стать причиной заражения. Вот почему важно соблюдать элементарные правила гигиены. А если паразиты уже поселились в организме, принять меры, направленные на их уничтожение.

Признаки присутствия глистов



То, что в организме появились паразиты, бывает сложно распознать вовремя, так как симптомы легко спутать с другими заболеваниями. К самым распространенным признакам присутствия глистов относятся:

• неустойчивый стул;

• тошнота;

• отрыжка;

• боль в животе, которая часто меняет местонахождения;

• неустойчивость веса;

• быстрое насыщение едой;

• проблемы со сном;

• скрежетание зубами;

• нервозность.

Народные средства



Проблема заражения глистами издавна известна людям, и в народной медицине есть несколько рецептов, которые помогают быстро и эффективно вывести паразитов из организма.

Настой горькой полыни.

Одну столовую ложку полыни горькой залейте 200 мл горячей воды. Плотно накройте крышкой и оставьте настаиваться на полчаса. Затем жидкость процедите.

Получившийся напиток надо пить по 100 мл утром и вечером. Курс длится 3 дня, затем недельный перерыв и снова 3 дня регулярного употребления настоя. Повторять его нужно весной и осенью, особенно если в доме живут животные. Усилить действие настоя полыни можно, если каждый вечер съедать по щепотке молотой гвоздики и запивать водой. Полынь выводит из организма взрослых червей, а гвоздика убивает яйца и личинки. После окончания курса нужно сделать очистительную клизму. Одну чайную ложку полыни залейте литром кипятка. Настаивайте в течение получаса и остудите до температуры тела. Обратите внимание, что у травы есть противопоказания. Это сильнодействующее средство, поэтому его нельзя употреблять во время беременности и лактации, при язве желудка и гастрите. Детям настой рекомендуется только после 12 лет. Обязательно следите за реакцией организма, так как все травы являются аллергенами у разных людей.

Настой девясила.

Это средство помогает справиться с аскаридами, острицами и власоглавами. Также это хорошая профилактика гельминтоза. Одну чайную ложку сухих корней девясила смешайте с корками, залейте одним стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Настаивайте в течение 8 часов. По готовности настой процедите.

Выпевайте по четверти стакана 4 раза в день за 20 минут до приема пищи. Курс длится не менее трех месяцев.

Тройчатка Иванченко.

Так называемая тройчатка Иванченко – смесь из полыни горькой, цветков пижмы обыкновенной и бутонов гвоздики. Эти компоненты эффективно борются со всеми видами паразитов, уничтожают и взрослых особей, их личинок и яйца. Травы оказывают глистогонное, антимикробное, антисептическое и жаропонижающее воздействие. Тройчатка – одно из самых действенных средств, но для нее важна точность следования рецепту. В ином случае легко навредить организму. Чтобы избежать последствий, лучше покупать в аптеке уже готовый порошок, в котором точно соблюдены пропорции. Порошок нужно принимать за 30 минут до еды. Первый день – 1 раз утром. Второй день – утром и в обед. Третий день и до седьмого – 3 раза в день. Далее 1 раз в неделю в течение двух-трех месяцев суточную норму. Разовая доза – 2 г, суточная – 5,5 г. У тройчатки есть противопоказания – ее нельзя принимать при язве и гастрите, при беременности и лактации. При гипертонии – с осторожностью, так как гвоздика имеет свойство повышать артериальное давление.

У тройчатки Иванченко есть аналог, известная как «Русская тройчатка № 2». В его состав входят:

• тмин (разрушает оболочки яиц паразитов и оказывает негативное влияние на репродуктивную систему взрослых червей);

• календула (заживляет слизистые оболочки, которые повредили глисты);

• корни аира (выводят паразитов из печени).

Принимают тройчатку № 2 по той же схеме, однако ежедневный прием длится не неделю, а две. Курс рекомендуется проходить всем членам семьи. Перед началом стоит проконсультироваться со специалистом, так как лечение требует комплексного подхода.

Брусника и тыквенные семечки.

Фото с сайта Pixabay.com

Понадобится 300 г тыквенных семечек и 60 мл брусничного сока. Смешайте их в блендере и принимайте по 3 раза за день. Одна порция – 1-2 столовые ложки. Такое средство мягко и бережно выводит глистов.

Настой пижмы.

Для приготовления настоя 60 г сухой пижмы залейте стаканом кипятка и оставьте настаиваться на час, затем процедите. За полчаса перед едой выпивайте по одной столовой ложки средства. На ночь сделайте клизму с отваром. Обратите внимание, что курс лечения не должен длиться дольше двух недель, так как в пижме содержатся вещества, которые накапливаясь, могут быть вредны для организма.

От паразитов в организме, так или иначе, страдают более 90% людей. Понять, что организм заражен можно по проблемам в работе пищеварительной системы, быстрому насыщению едой, болью в животе, нервозностью. Проблемы нужно решать, иначе организм отреагирует расстройством органов ЖКТ, хронической усталостью, изменениями в кровеносной системе. Необязательно принимать лекарства, чтобы избавится от глистов. Можно делать настои на основе полезных трав, при этом паразиты покинут организм, а органы станут работать лучше, благодаря витаминам и минералам, которые содержатся в полезных растениях.

