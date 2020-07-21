МРТ: особенности процедуры

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Одним из ключевых моментов в успешном лечении любого заболевания является качественная диагностика

Одним из ключевых моментов в успешном лечении любого заболевания является качественная диагностика. Что касается современных диагностических методов, то они многочисленны, а одним из наиболее безопасных и при этом информативных является магнитно-резонансная томография. МРТ в Щелково позволит осуществить точную и достоверную диагностику, на основании которой будет составлен план лечения.

Особенности метода

Проведение МРТ основывается на получении трехмерного изображения исследуемого органа под воздействием магнитного поля, абсолютно безопасного для здоровья человека. Всем тем, кто решит воспользоваться предложением, Клиника в Щелково гарантирует такие преимущества от проведения процедуры:

Неинвазивность. Метод отличается полной безболезненностью, так как для получения результате нет необходимости в оперативных вмешательствах. При проведении МРТ с контрастом в организм вводится специальное контрастное вещество, которое также не вызывает дискомфорта; Безопасность. Метод не подразумевает лучевое воздействие, и потому имеет минимум противопоказаний; Высокая точность. МРТ позволяет получить объемное изображение исследуемого органа, поэтому специалисты могу обнаружить заболевание в начальной стадии его развития, когда клинические проявления отсутствуют. Данный диагностический метод позволяет в дальнейшем избежать более серьёзных проблем; Простая подготовка. Существуют простые правила для всех органов, которых необходимо придерживаться перед проведением процедуры. О них расскажет лечащий врач.

Кому можно проводить МРТ

Как уже говорилось выше, благодаря простоте данного метода его проведение возможно практически у всех категорий пациентов вне зависимости от их возраста. Среди нюансов стоит отметить необходимость нахождения в неподвижном состоянии в течение 30-60 минут, о чем пациенты должны быть проинформированы заранее. В отдельных случаях может вводиться наркоз либо могут применяться снотворные препараты.

Перед проведением процедуры необходимо проинформировать врача о наличии металлических имплантов в организме.

Показания к проведению

Проведение МРТ позволяет решить множество задач, давая полную картину заболевания. При использовании метода возможно качественное исследование мягких тканей с обнаружение очагов воспаления, появления новообразований и изучение структуры тканей.