Мишустин снял ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

12:13

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы, пишет РИА Новости.

В документе речь идет о лекарственных препаратах, которые входят в список важнейших и жизненно необходимых. Обычно, зарубежные препараты, которые включены в этот список, не могут участвовать в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

В пресс-службе правительства объяснили данное решение тем, что в ряде случаев смена лекарственного препарата может помечать эффективному лечению. Смена же препарата или использование аналога другого производителя может даже привести к ухудшению состояния больного. В частности, это касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии.

В список медикаментов, на поставки которых не распространяются ограничения, вошли: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Данные препараты назначаются при терапии злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также для лечения орфанных заболеваний у детей.