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Мишустин снял ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

12:13 7.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снятии ограничений на госзакупки иностранных медикаментов для лечения лейкоза и лимфомы, пишет РИА Новости.

В документе речь идет о лекарственных препаратах, которые входят в список важнейших и жизненно необходимых. Обычно, зарубежные препараты, которые включены в этот список, не могут участвовать в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран ЕАЭС.

В пресс-службе правительства объяснили данное решение тем, что в ряде случаев смена лекарственного препарата может помечать эффективному лечению. Смена же препарата или использование аналога другого производителя может даже привести к ухудшению состояния больного. В частности, это касается быстропрогрессирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии.

В список медикаментов, на поставки которых не распространяются ограничения, вошли: филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин.

Данные препараты назначаются при терапии злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, а также для лечения орфанных заболеваний у детей.

Темы: Михаил Мишустин, Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 12:40
Гость: Шило

На развитие своей фармакологии, у нас денег - НЕТ!!!!
ВСЕ коронаВирусяка сожрала! Все ушло на маски!!! ШАПИТО!!!
07.08.2020, 12:37
Гость: Что,

здоровье пошатнулось?
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