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Ученые нашли в Индонезии новую мутацию коронавируса

12:40 31.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Примерно 40% инфицированных новым коронавирусом в Индонезии людей оказались заражены его новой мутацией, получившей в научных кругах обозначение D614G.

Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на заявление Амина Соебандрио (руководитель Института молекулярной биологии им. Эйкмана).

По словам Соебандрио, наличие данной мутации приводит к более быстрой передаче вируса. При этом он отметил «отсутствие научных доказательств, что человек более тяжело переносит данную инфекцию», а также заявил о необходимости дальнейших исследований.

В настоящее время в Индонезии подтверждено порядка 175 000 случаев заражения коронавирусом.

Темы: Коронавирус, Индонезия
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