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Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

18:44 3.09.2020
Вход в здание Минздрава
© KM.RU, Илья Шабардин

Минздрав РФ опубликовал восьмую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению инфекции COVID-19, в которой содержится список приоритетных групп для первоочередной вакцинации.

По мнению министерства, в первую очередь прививать от COVID-19 следует как медиков и учителей, так и учащихся (школьников и студентов), полицейских, призывников, а также работников торговли и сферы услуг (общественный транспорт, предприятия общественного питания и.т.д).

Также была пересмотрена глава, посвященная лечению. В частности, был включен российский препарат левилимаб, а препараты лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендаций. Для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания в схемах лечения остался также гидроксихлорохин.

Темы: Коронавирус, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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03.09.2020, 22:58
Гость: ну а

все абсолютно добровольно, но тех кто не захочет быть подопытным кроликом к работе не допустят.
03.09.2020, 22:56
Гость: так

вроде дармоедов в списке не было.
03.09.2020, 22:53
Гость: еще

еще одно слово из "новояза" - раньше то что называлось "обязаловкой" теперь называют "рекомендациями", и за не выполнение этих рекомендаций предусмотрены карательные меры.
Все комментарии (9)
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