Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

18:44

Минздрав РФ опубликовал восьмую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению инфекции COVID-19, в которой содержится список приоритетных групп для первоочередной вакцинации.

По мнению министерства, в первую очередь прививать от COVID-19 следует как медиков и учителей, так и учащихся (школьников и студентов), полицейских, призывников, а также работников торговли и сферы услуг (общественный транспорт, предприятия общественного питания и.т.д).

Также была пересмотрена глава, посвященная лечению. В частности, был включен российский препарат левилимаб, а препараты лопинавир и ритонавир были исключены из рекомендаций. Для пациентов с легкими и среднетяжелыми формами заболевания в схемах лечения остался также гидроксихлорохин.