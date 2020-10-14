Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту, пишет РИА Новости

"Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования", — в частности сказал Медведев.

По его словам, в новой программе партии уделят особое внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.

Медведев также заявил о важности поддержки врачей, медицинского образования, развития отечественной фарминдустрии и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.

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