ВОЗ назвала неэффективные препараты для лечения коронавируса

14:34 16.10.2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала об эффективности лекарственных препаратов, используемых при лечении пациентов с COVID-19.

Так, преараты ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и комбинации с интерфероном оказались неэффективными в снижении смертности и лечения данного заболевания, пишет РИА Новости.

Эти выводы эксперты ВОЗ сделали на основе результатов шестимесячных исследований данных лекарств на платформе тестов солидарности ВОЗ.

"Предварительные результаты тестирования, проводимых ВОЗ, указывают, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказали мало или совсем не оказали никакого эффекта на смертность или лечение в больницах пациентов с COVID-19", - заявили в ВОЗ.

Клинические испытания лекарств от ВИЧ и Эболы при лечении пациентов с COVID-19 начались в конце марта. Рассматривалось их влияние на пациентов с вирусом в больницах в 30 странах мира. В начале июля с испытаний были сняты лопинавир, ритонавир и гидроксилхлорохин, так как оказались неэффективными, тесты продолжились с ремдесивиром.