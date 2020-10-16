ВОЗ назвала неэффективные препараты для лечения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала об эффективности лекарственных препаратов, используемых при лечении пациентов с COVID-19.
Так, преараты ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и комбинации с интерфероном оказались неэффективными в снижении смертности и лечения данного заболевания, пишет РИА Новости.
Эти выводы эксперты ВОЗ сделали на основе результатов шестимесячных исследований данных лекарств на платформе тестов солидарности ВОЗ.
"Предварительные результаты тестирования, проводимых ВОЗ, указывают, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказали мало или совсем не оказали никакого эффекта на смертность или лечение в больницах пациентов с COVID-19", - заявили в ВОЗ.
Клинические испытания лекарств от ВИЧ и Эболы при лечении пациентов с COVID-19 начались в конце марта. Рассматривалось их влияние на пациентов с вирусом в больницах в 30 странах мира. В начале июля с испытаний были сняты лопинавир, ритонавир и гидроксилхлорохин, так как оказались неэффективными, тесты продолжились с ремдесивиром.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну? Работа проведена большая, средств потраченно много, а ВОЗ и ныне там! Будут брать китайскую и американскую! Хотя вся она и наша, в том числе, просто брендовая шутиха!
Запланированный "мартышкин труд",нет такой "вакцины",а вот "источник" и зараженные "блохи",ЕСТЬ!"Намордники" и "краги" НЕПОМОГУТ!Команды на "закрытие" "источника"ещё НЕТ,поэтому дурь и камедь с "намордниками" продолжится!