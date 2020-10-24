Современная стоматология - безопасная имплантация зубов

00:23 25.10.2020

Установка зубных имплантатов — иногда единственный шанс воплотить в жизнь мечты о красивой улыбке, к сожалению, они довольно дороги

Если все еще не принято окончательное решение, следует узнать о процедуре имплантации немного больше. Какие есть преимущества и недостатки применения зубных имплантов?

Для кого нужны имплантаты?

Прежде чем перейти к обсуждению преимуществ и недостатков зубных имплантатов, следует сосредоточиться на том, кто может и должен воспользоваться этим типом предложений от большинства стоматологических кабинетов. Как известно, импланты представляют собой своего рода постоянный протез, который заменяет один или несколько зубов, потерянных в результате, например, удаления зуба или несчастного случая. Имплантация зубов Калининград — это возможность вернуть красоту улыбки и сохранить здоровье зубов и ротовой полости. Правильно подобранные импланты практически неотличимы, поэтому каждый второй человек, сталкивающийся с выбором несъемного или съемного протеза, выбирает первый вариант.

Преимущества дентальных имплантатов

Процедура имплантации дентальных имплантов — один из самых популярных методов замены отсутствующих зубов. Помимо чисто эстетических соображений, зубные импланты также сильно влияют на здоровье пациента, а собственно и на здоровье костей челюсти. Было проведено множество научных исследований, результат которых однозначен — дентальные имплантаты эффективно противодействуют резорбции кости. Что это значит на практике?

Постоянные зубы прочно укоренились в челюстной кости, и когда они начинают выпадать, кость становится слабее и просто начинает исчезать в результате процессов резорбции. Это часто приводит к разделению оставшихся зубов, что может вызвать необратимые изменения в формировании правильного прикуса. Это в значительной степени касается пациентов, потерявших два и более зуба. Зубной имплант имитирует естественный зубной ряд, он имплантируется в кость, благодаря чему отсутствует возможность резорбции кости или изменения прикуса.

Еще одно преимущество зубных имплантов — их функциональность и долговечность. Несъемные протезы обычно изготавливаются из высококачественных материалов. Однажды надев их, можно рассчитывать, что они прослужат всю жизнь. Конечно, многое зависит от пользователя и от того, как он будет о них заботиться. Что касается функциональности, несъемный протез, как следует из названия, фиксируется навсегда, поэтому пациентам не нужно вынимать его, чистить и приклеивать специальным клеем на следующее утро.

Почему стоит выбрать импланты?

Современные имплантаты имеют много преимуществ для пациента. Для людей, которые потеряли один или несколько зубов, как и миллионы других, хорошо известны неприятные последствия этой потери. Отсутствие зубов очень смущает, это связано с менее привлекательным внешним видом, смущением из-за незакрепленных протезов, боли, затрудненного приема пищи и менее активного образа жизни. Выбрав имплантаты, можно решить все эти проблемы.