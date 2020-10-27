Фонды заявили о критической нехватке лекарств для онкобольных в РФ

11:31 27.10.2020

Представители 30 благотворительных фондов сообщили руководству РФ о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей, пишет газета "КоммерсантЪ".

В открытом письме, направленном на имя президента РФ Владимира Путина, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вечаслава Володина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Благотворительные фонды отмечают, что с российского рынка исчезли "не дорогостоящие инновационные препараты, а недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных".

В последние недели фонды фиксируют рост числа обращений от родителей, чьи дети не могут начать или продолжить лечение из-за дефицита онкологических препаратов.

В письме сообщается о "критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов". Организации уточняют, что данная ситуация сложилась во многих регионах РФ. Так, из российских больниц и аптек исчезли препараты винкристин, этопозид и даунорубицин.

Дефицит препаратов объясняется резким падением объемов их производства. Кроме того, проблема связана с несовершенством системы государственного регулирования фармацевтического рынка, включая закон "третий лишний" (когда тендер не может выиграть зарубежный производитель при двух заявках от российских компаний) и правилами формирования цен на лекарства.

В связи с этим благотворительные фонды просят власти РФ экстренно решить эту проблему и организовать срочную централизованную госзакупку дефицитных лекарств. Также они предлагают отменить правило "третий лишний" для "препаратов онкологического и гематологического профиля".

Если в ближайшее время не решить данную проблему, то это приведет к гибели тысяч людей, в том числе детей.