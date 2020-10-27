Фонды заявили о критической нехватке лекарств для онкобольных в РФ
Представители 30 благотворительных фондов сообщили руководству РФ о катастрофической нехватке в стране онкологических препаратов как для взрослых, так и для детей, пишет газета "КоммерсантЪ".
В открытом письме, направленном на имя президента РФ Владимира Путина, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вечаслава Володина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Благотворительные фонды отмечают, что с российского рынка исчезли "не дорогостоящие инновационные препараты, а недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных".
В последние недели фонды фиксируют рост числа обращений от родителей, чьи дети не могут начать или продолжить лечение из-за дефицита онкологических препаратов.
В письме сообщается о "критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов". Организации уточняют, что данная ситуация сложилась во многих регионах РФ. Так, из российских больниц и аптек исчезли препараты винкристин, этопозид и даунорубицин.
Дефицит препаратов объясняется резким падением объемов их производства. Кроме того, проблема связана с несовершенством системы государственного регулирования фармацевтического рынка, включая закон "третий лишний" (когда тендер не может выиграть зарубежный производитель при двух заявках от российских компаний) и правилами формирования цен на лекарства.
В связи с этим благотворительные фонды просят власти РФ экстренно решить эту проблему и организовать срочную централизованную госзакупку дефицитных лекарств. Также они предлагают отменить правило "третий лишний" для "препаратов онкологического и гематологического профиля".
Если в ближайшее время не решить данную проблему, то это приведет к гибели тысяч людей, в том числе детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все врачи,неважно,к какой специальности они принадлежат,обязаны признать факт,что по свидетельствам патологоанатомической практики,90% вскрытых трупов кишат крупными червями,простейшими и одноклеточными микроорганизмами.
"...Если в ближайшее время не решить данную проблему, то это приведет к гибели тысяч людей, в том числе детей...."
У властей другая проблема. Они старательно, путём штрафов защищают народ от несуществующего злого вируса несуществующей вакциной. Что-то мне подсказывает. что вся короновирусная истерия и была задумана для того, что бы все поголовно вкатывать вакцину которая в итоге от сезонного гриппа не лечит но впоследствии может спровоцировать эту самую онкологию.
Власть старательно обходит вопросы безопасности соей чудо вакцины, и при этом усиленно её "продвигает в народ".
Наверное всё же необходима тщательная и независимая экспертиза этой вакцины. Там там они на самом деле набодяжили в своём снадобье.Предыдущую импортную чудо вакцину от "птичьего гриппа" которую в РФ скинула ВОЗ и от которой отказалась Франция без объяснения причин, в РФ не то что тестировать не стали а вообще запретили исследовать. Я прекрасно помню, как власть под угрозой уголовного наказания хотела всех поголовно заставить ею вакцинироваться, а потом мгновенно всё исчезло! Причём после заявления Ватикана о том, что эта вакцина от гриппа не спасает а вызывает бесплодие и выкидыш у беременных.
И не стоит ли за вакцинацией в РФ Билл Гейтц.
Неприятно наблюдать за тем, как народ умирает в разы от обычных болезней, пока власть все силы кинула на борьбу с сезонным гриппом.
Сколько в стране умерло тех, кому отказали в медпомощи "борясь" с короновирусом?
Сократ. А почему бы конкретно не назвать город?
Власти доигрались с рынком лекарств. В нашем городе в аптеках исчезли все основные группы лекарств, нет никаких антибиотиков. Попахивает геноцидом населения.
По этому поводу возникает вопрос. Нехватка: лекарств, нехватка мест в больницах, нехватка самих больниц и поликлиник, нехватка квалифицированного медперсонала, нехватка денег на лечение детей, деньги на лечение которых собирают всем миром. Ведь это все результат работы министров оптимизаторов. Зурабов, Голикова, Скворцова. ПОЧЕМУ, все они сидятна хороших и высокооплачиваемых должностях, а не на нарах? Не скажу, что в СССР все было в медицине хорошо, но такого бардака не было. Вопрос наверно без ответа.