ФМБА объявило начало испытания на добровольцах лекарства от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство объявило о начале испытания на добровольцах разработанного их специалистами лекарства от COVID-19, сообщает "Интерфакс".

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, ведомство планирует начать испытания до начала января. 

Данный препарат является первым, влияющим непосредственно на вирус. Доклинические исследования показали безопасность препарата в отношении его действия на организм в целом и на иммунитет человека при его эффективности более 99%.

В случае успеха клинических испытаний, это будет первое лекарство от COVID-19 в мире, отметила Скворцова.

"В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный и эффективный прямого действия противовирусный препарат, не имеющих аналогов пока в мире", - сказала она.

Отмечается, что ФМБА разработали еще одно лекарство - препарат для профилактики и угнетения цитокинового шторма (реакции иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма) при самых сложных формах коронавируса. Клинические исследования этого препарата уже завершены, оно находится на стадии регистрации. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.12.2020, 16:16
    Гость: Иван Иваныч

    Третий мой родственник не получил сперва лекарства. Это был пик ажиотажа. Там маленький городок на Волге. Позвонили во все инстанции, пришло сразу три любезных врача.все сделали, А вообще у меня четыре родственника переболели. Одни воообще думали орз, два дня поболели. Потом сдали кровь а там антитела.

  3. 30.12.2020, 15:54
    Гость: chvv

    Скорее всего у американского президента была обычая пневмония осложнённая ковидом. Антибиотики не лечат вирусы, пока. Но зато при ковиде затрудняют выздоровление. В основном при ковиде помогает иммунная система как понимаю. Остальное от лукавого.
    Не удивлюсь что в основном смертность и заболеваемость декларируемая от ковида связана с бактерицидной пневмонией. Ковид в основном это усложнение при бактерицидной пневмонии и не более того, если не жрать антибиотики.

  4. 30.12.2020, 15:31
    Гость: stalker

    "У меня двое родственников так болели". У ваших родственников может так и было. А у нас в городе был проведен опрос на эту тему. Опросили 30 человек, переболевших ковид-19. Из них только 11 получили лекарства бесплатно. Остальные приобретали за свой счет. На некоторых еще и как на дураков посмотрели, когда они заикнулись на тему получения бесплатных лекарств. Информация об этом была опубликована на ленте последних новостей нашего города. Что сам читал, то и передаю.

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