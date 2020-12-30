ФМБА объявило начало испытания на добровольцах лекарства от COVID-19

11:38 30.12.2020

Федеральное медико-биологическое агентство объявило о начале испытания на добровольцах разработанного их специалистами лекарства от COVID-19, сообщает "Интерфакс".

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, ведомство планирует начать испытания до начала января.

Данный препарат является первым, влияющим непосредственно на вирус. Доклинические исследования показали безопасность препарата в отношении его действия на организм в целом и на иммунитет человека при его эффективности более 99%.

В случае успеха клинических испытаний, это будет первое лекарство от COVID-19 в мире, отметила Скворцова.

"В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный и эффективный прямого действия противовирусный препарат, не имеющих аналогов пока в мире", - сказала она.

Отмечается, что ФМБА разработали еще одно лекарство - препарат для профилактики и угнетения цитокинового шторма (реакции иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма) при самых сложных формах коронавируса. Клинические исследования этого препарата уже завершены, оно находится на стадии регистрации.