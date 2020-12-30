ФМБА объявило начало испытания на добровольцах лекарства от COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство объявило о начале испытания на добровольцах разработанного их специалистами лекарства от COVID-19, сообщает "Интерфакс".
По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, ведомство планирует начать испытания до начала января.
Данный препарат является первым, влияющим непосредственно на вирус. Доклинические исследования показали безопасность препарата в отношении его действия на организм в целом и на иммунитет человека при его эффективности более 99%.
В случае успеха клинических испытаний, это будет первое лекарство от COVID-19 в мире, отметила Скворцова.
"В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный и эффективный прямого действия противовирусный препарат, не имеющих аналогов пока в мире", - сказала она.
Отмечается, что ФМБА разработали еще одно лекарство - препарат для профилактики и угнетения цитокинового шторма (реакции иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма) при самых сложных формах коронавируса. Клинические исследования этого препарата уже завершены, оно находится на стадии регистрации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну ты такой аргумент ему зарубил. Прям садист -:)
Третий мой родственник не получил сперва лекарства. Это был пик ажиотажа. Там маленький городок на Волге. Позвонили во все инстанции, пришло сразу три любезных врача.все сделали, А вообще у меня четыре родственника переболели. Одни воообще думали орз, два дня поболели. Потом сдали кровь а там антитела.
Скорее всего у американского президента была обычая пневмония осложнённая ковидом. Антибиотики не лечат вирусы, пока. Но зато при ковиде затрудняют выздоровление. В основном при ковиде помогает иммунная система как понимаю. Остальное от лукавого.
Не удивлюсь что в основном смертность и заболеваемость декларируемая от ковида связана с бактерицидной пневмонией. Ковид в основном это усложнение при бактерицидной пневмонии и не более того, если не жрать антибиотики.
"У меня двое родственников так болели". У ваших родственников может так и было. А у нас в городе был проведен опрос на эту тему. Опросили 30 человек, переболевших ковид-19. Из них только 11 получили лекарства бесплатно. Остальные приобретали за свой счет. На некоторых еще и как на дураков посмотрели, когда они заикнулись на тему получения бесплатных лекарств. Информация об этом была опубликована на ленте последних новостей нашего города. Что сам читал, то и передаю.
А чё 350000 простых американцев не вылечили?