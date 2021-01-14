У жителей 50% регионов России нет доступа к вакцине против COVID-19

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

В 42 регионах России вакцинация против коронавируса не доступна жителям, еще в восьми субъектах только началась запись среди желающих привиться. В 25 субъектах РФ доступность вакцинации либо низкая, либо ограниченная, и только в десяти регионах — высокая или средняя, пишет Znak.com со ссылкой на экспертов фонда «Петербургская политика».

«Стартовые итоги процесса вакцинации разноречивы», — говорится в докладе фонда. С одной стороны, власти сумели преодолеть «репутационный кризис российской вакцины», предотвратить ажиотажный спрос на вакцинацию в первые дни после ее начала, в том числе благодаря «вбросу информации о необходимости 42-дневного воздержания от алкоголя». 

Однако трудностей, считают эксперты, сейчас значительно больше. К ним относятся низкие объемы вакцинации, необходимость в краткие сроки радикально масштабировать объемы вакцинации, асинхронность действий региональных властей, заведомая неравномерность доступа к вакцине для жителей, наличие мало понятных гражданам категорий привилегированных получателей вакцины, в частности сотрудников СМИ и Роспотребнадзора.

Среди трудностей, с которыми сталкиваются власти, эксперты также выделяют отсутствие очевидных удобств для получивших вакцину и потенциальная угроза возникновения недовольства в связи с принудительной вакцинацией учителей, врачей и военных.

Высокая доступность к вакцинации отмечена в Москве, Московской и Сахалинской области, Ненецком АО и Чукотском АО. 

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству начать массовую вакцинацию от COVID-19 с начала следующей недели. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, власти готовы перейти к массовой вакцинации с понедельника 18 января.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.01.2021, 00:05
    Гость: Хмм...

    Кому нужны?
    Как известно, срок окончания 3 фазы тестирования этой "вакцины" - 21 мая 2021 года.
    Т.е. сейчас все люди - это подопытные кролики?

  2. 14.01.2021, 23:22
    Гость: гостю

    плохо только то что повторно-скажем через год-российской вакциной уколоться нельзя Организм воспринимает ее уже как вирус и начинает с ней-вакциной-бороться С генной вакциной подобных проблем нет и можно прививаться хоть каждый год

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