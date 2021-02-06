Мария Фролова (Ротань) Светская персона, врачебный эксперт, основатель многопрофильного медицинского центра

00:52 6.02.2021

Успешный общественный деятель, дипломированный психолог и эксперт в области медицины – выдающийся человек и прекрасная женщина Мария Фролова.

Она любящая жена, сестра, дочка и любящая мама, имеющая семерых детей, которая знает, насколько важно правильное воспитание детей, лидер и яркий пример для других людей. Мария не просто руководитель и основатель наркологической клиники, но и активный сторонник здорового образа жизни, всегда приходит на помощь пациентам клиники, помогает им не сдаваться, борется за каждого человека в сложной ситуации, так как сама очень сильная женщина. Она – семикратная чемпионка страны и чемпионка мира по карате-до. Возможно, именно занятия спортом воспитали в ней целеустремленность и настойчивость, желание идти до конца во что бы то ни стало.

Мария Фролова, как целеустремлённая личность, внедряет новые медицинские методики в свою клинику, уже спасла многие жизни и не собирается останавливаться на достигнутом. В борьбе за здоровый образ жизни сама Мария Фролова постоянно расширяет специфику клиники, что позволяет оказывать качественную помощь не только зависимым пациентам, но и медицинскую помощь и поддержку в психологической сфере. Она помогает пациентам не только в своей клинике, но и при необходимости отправляет их на операции в специализированные больницы к лучшим хирургам.

Мария – пример подражания для многих. Среди них не только пациенты, но и коллеги. Основным принципом управления для Марии Фроловой являются слова: «Не сдаваться ни при каких условиях. Всегда двигаться только вперёд, каких бы сил это ни стоило». Именно она всю свою жизнь борется за жизни тех, кто когда-то сбился с пути.

Мария Фролова (Ротань) помогает сохранить жизнь многим людям с помощью новейших эффективных методик в борьбе против зависимостей. Клинику она строит по наитию, методом прогрессивного анализа с целью повышения качества российской медицины.

Флагманская клиника Марии Фроловой

Московский медицинский центр успешно противостоит употреблению наркотиков, табака, алкогольных напитков и другим патологическим зависимостям. Это многопрофильный центр, где лечат разные заболевания, а не только восстанавливаются и избавляются от пагубной зависимости. Все услуги, которые оказывает клиника пациентам, возможны только благодаря упорной работе Марии Фроловой.

Специфичность учреждения – персональная работа с любыми клиентами

В штате клиники работают только лучшие врачи, многопрофильные специалисты. Врачи используют только самые эффективные методики лечения, что ведёт к прогрессивному выздоровлению пациента. В больнице лучшее оснащение и есть всё, что нужно для комфортного нахождения больного.

К преимуществам клиники также можно отнести выезд специалистов на дом в любое время суток, гарантированную анонимность, реанимационное отделение для тяжелобольных и семейную терапию, целью которой является создание правильной модели поведения, взаимопонимание членов семьи и, страдающего зависимостью, близкого человека. Комплексные лечебные программы и формирование мотивации к лечению позволяют добиться долгосрочного положительного результата и избавиться от зависимости навсегда.

Наркологическая клиника работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, поэтому сюда обратиться можно в любое время можно. На просьбу о помощи откликнутся лучшие специалисты, работающие на 100 % результат.

Профилактика для детей и подростков: «К победе вместе»

Мария Фролова вышла на новейшую степень противостояния с разными типами заболеваний путём предупреждения их появления. Она проводит просветительскую работу для профилактики зависимостей среди юношества. «Предупреждён – значит, вооружён» – основная цель плана «К победе вместе». Для привлечения подрастающего поколения в нём принимают участие популярные личности, учреждения, департамент образования. Направление работы Марии – привлечь к безоговорочной победе всех тех, кому не безразлична судьба подрастающего поколения, ведь именно оно находится в зоне риска воздействия алкогольной и наркозависимостей, игромании и др.

Целенаправленной аудиторией медицинского центра Марии Фроловой выступают спортивные и учебные заведения. Как ангел-хранитель Мария помогает пациентам вернуть социальный статус, найти работу. Она налаживает профессиональные связи с государственными институтами и клиниками, никогда не бросает пациентов, безвозмездно помогая им в медицине.

У Марии Фроловой множество наград (орден «Достояние России», многочисленные премии). Мария заслуживает самых приятных слов благодарности. Она заботится о людях разных возрастов и социальных статусов. Это настоящий героизм по отношению к населению.

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