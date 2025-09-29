Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет
Человек, который стареет медленно, обладает большим потенциалом жить до 100-120 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голиковав ходе пресс-конференции, посвященной старту регионального движения "За медицину здорового долголетия".
"Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный. Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет", - приводит ее слова РИА Новости.
Вице-премьер добавила, что в некоторых регионах России и мира в целом эти прогнозы реальны. "Наша задача увеличить продолжительность и здоровой жизни, и ожидаемую продолжительность жизни в целом", - заключила Голикова.
На днях умер знаменитый человек, 59 лет ему было, молодой по меркам. Мог бы еще лежать да лежать.
Голикова,перестаньте "беспокоиться" о здоровье россиян,только страх наводите...
Во время т.н. пандемии эта персона агитировала вакцинироваться от выдуманного ковида,дабы сократить по их мнению не нужных людей.С чего это вдруг она стала заботиться об увеличении продолжительности жизни.Ой не спроста всё это,и уверен скоро народ всё это увидит.
как зовут этого человека...
Счас сатанисты навешают лапши артистам и политикам, что можно не стареть, надо только разбирать младенцев на запчасти и менять органы! Чушь это все!
Механизм активации смерти в мозгу! Медленнее стареют те, кто головой работает.
А страх, ложь и стресс политиков и артистов - ведет только к раку.
Сказки о долголетии выгодны тем, кто меняет старых политиков на двойников и правит еще 10+ лет. Способ древний и простой. Оригиналы давно уже в земле. Вову - давно утилизировали и чемоданчик таскают, чтоб разницу ДНК не выставили на показ.
Посмотрите на соратников, у которых нет двойников - как они сдулись от старости!