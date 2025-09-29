Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет

18:46 29.09.2025

Человек, который стареет медленно, обладает большим потенциалом жить до 100-120 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голиковав ходе пресс-конференции, посвященной старту регионального движения "За медицину здорового долголетия".

"Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный. Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет", - приводит ее слова РИА Новости.

Вице-премьер добавила, что в некоторых регионах России и мира в целом эти прогнозы реальны. "Наша задача увеличить продолжительность и здоровой жизни, и ожидаемую продолжительность жизни в целом", - заключила Голикова.