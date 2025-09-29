Проект бюджета — 2026: налоги повышаются, а финансирование оборонки снижается?

11:52 29.09.2025

Николай Арефьев: «Что сейчас пока ещё вышло из средств массовой информации говорит о том, что инфляция будет расти, экономика будет загибаться, естественно, тогда в бюджет денег поступит меньше, а не больше»

Проект бюджета 2026-2029гг приняли в правительстве. По сообщениям, сокращаются оборонные расходы, сокращаются траты на стратегические отрасли вроде авиастроения, при этом повышаются налоги — так, ставка НДС увеличится с 20 до 22%. Главе Центробанка Эльвире Набиуллиной нравится такой бюджет, она назвала его дезинфляционным, хотя согласилась, что повышение НДС вызовет кратковременный рост инфляции.

О будущем бюджете своим мнением с Накануне.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

— Путин заявил о сокращении оборонных расходов. И интересно ваше мнение, возможно ли сократить оборонные расходы во время проведения специальной военной операции? Что значат эти заявления?

— Никаких военных расходов сокращать они не будут. Кроме того, я посмотрел обещания по текущему году. С одной стороны, сократили ассигнования на развитие экономики. С другой стороны, обещают экономике золотые горы. Я не вижу денег в бюджете для того, чтобы какие-то дополнительные расходы внести, потому что, уже, по данным Минфина, будет дефицит бюджета в этом году 5,7 трлн руб. Тогда с какой стати будут увеличиваться какие-то расходы? Бюджет в принципе остаётся тем же самым, с учётом инфляции.

— Набиуллина утверждает, что инфляция будет минимальной, даже поднятие НДС скажется кратковременно. Как вы смотрите на это?

— Ещё непонятно, какая инфляция будет, но я так полагаю, что она будет, поскольку налоги увеличиваются, а у нас налоги прибавляются к цене готовой продукции, и если НДС на 2% увеличивается, то тут, хочешь — не хочешь, а товары все на 2% повысятся в цене. Товары первой необходимости имеют ставку НДС 10%, а с остальными товарами, если увеличивается НДС, то дополнительная инфляция и будет на уровне 2%.

— Если взялись за НДС, то ещё могут какие-то налоги поднять?

— Ещё не говорят, но они собираются и налог на добычу полезных ископаемых увеличивать. Бензин вырастет до баснословных цен — ну, вырастет или не вырастет, пока решение не принято, но если НДПИ поднимется, то повысится цена на горюче-смазочные материалы, на энергоносители, на газ. Это значит, и коммуналка подтянется опять. Это значит, будет инфляция, а раз будет инфляция, значит, опять будут поднимать ключевую ставку, значит, опять будут недоступными кредиты, значит, экономика будет в загоне. А раз в загоне она и так в этом году — недобор 1 трлн рублей при повышении налога на прибыль в этом году уже имеем, то она и на следующий год вообще ничего не даст, ещё хуже будет.

— Что будет с малым бизнесом?

— Все эти налоги сейчас влияют на малый бизнес. Дело в том, что малый бизнес в бюджет даёт где-то около 9 трлн рублей, так статистика говорит. Но дело в том, что его зажимают совсем. Во-первых, малый бизнес теперь будет вынужден платить НДС. Если раньше только с 60 млн оборотом и выше можно было платить НДС, то теперь с 10 млн уже. То есть раньше платили только богатые малые предприятия, а теперь и бедные будут платить, а бедные платить уже не смогут 22% НДС.

У нас 90% малого бизнеса — это торговля, а она под исключения не попадает, если эта торговля увеличит цену на 22%, вряд ли у неё кто чего-нибудь возьмёт. Мало того, в социальные фонды отчисления теперь будут с МРОТ, с минимального размера оплаты труда, а минимальный размер оплаты труда повысили до 27 тыс. И теперь, если у тебя зарплата не 27 тыс., а, допустим, 20 тыс., то в социальный фонд 30% ты все равно будешь платить с 27 тыс. А у малого бизнеса чаще всего таких денег нет.

И поэтому вот это вот сразу выкосит, наверное, половину малого бизнеса, откажутся работать по такой схеме, потому что у них просто такие деньги не найдутся. Закроются.

— Реальный сектор как при этом отреагирует?

— Я так полагаю, что если такая система остаётся, то у нас и реальный сектор экономики не даст нужных денег в бюджет, и малый бизнес не даст. А тогда каким образом мы будем свёрстывать этот бюджет? Тогда надо действительно сокращать военные расходы, но не знаю, каким образом они их сокращать будут. Я что-то не верю в это.

— НДС повышается со следующего года, и вот эта разница 2%, как говорят, пойдёт на нужды оборонки.

— Я понимаю, что министр финансов будет говорить все, что угодно. Они же в первую очередь ставят целью якобы не повышение налогов, а изыскание средств на здравоохранение, на образование, повышение пособий. Они об этом говорят, а остальное как бы замалчивается, все это не обязательно обсуждать, потому что это как раз самое главное. Поэтому говорить будут многое, что и сокращать расходы какие-то непроизводительные. Но никуда не денутся, все останется, так как есть бюджет, я пока не видел, его внесут в понедельник. А то, что сейчас пока ещё вышло из средств массовой информации говорит о том, что инфляция будет расти, экономика будет загибаться, естественно, тогда в бюджет денег поступит меньше, а не больше.

— Интересно, что сокращают траты на авиастроение, и в следующий год будет на 33% сокращена программа. Почему эту отрасль забрасываю, что ли? И так выхлоп никакой, ни одного отечественного самолёта, ни регионального, ни магистрального. Разочаровались в успехе программы? Ну почему тогда не бросают её, совсем не закрывают?

— Возможно, основные расходы по вопросам проектировки и создания производственной базы для строительства самолётов, наверное, закончены. И поэтому можно сокращать ассигнования. Теперь на производственную инфраструктуру уже не нужны ассигнования, а на строительство самолётов достаточно будет того, что есть. Я, например, так себе представляю. Потому что сегодня не строить самолёты мы уже не можем. Мы на следующий год останемся вообще без самолётов, потому что все эти "Боинги", "Эйрбасы" выйдут из строя. Нам нужны свои самолёты. Я не думаю, что будет прекращено строительство самолётов.

— В целом характер бюджета, его направленность и сбалансированность - какую вы представляете себе?

— То, что комментаторы из правительства пишут, что он якобы примерно такой же, что приоритеты все остались, те же доходы увеличиваются незначительно, а расходы, ну, чуть-чуть прибавляются. Но дело в том, что там же ещё инфляция. Если инфляция, доходы растут, расходы растут меньше инфляции, то это значит, расходная часть бюджета меньше, чем полагается. То, что он сбалансированный?

Ну какой же он сбалансированный, если у нас государственный долг уже будет равен федеральному бюджету годовому? Это не сбалансированность. Если опять пойдут заимствования, то это не сбалансированность. Я понимаю, что они планируют небольшой дефицит бюджета. Я понимаю, сбалансированный бюджет тогда, когда расходы равны доходам. И доходы совершенно реальные, а не эфемерные. А вот я сейчас смотрю то, что предлагается правительством, и как это отразится на экономике: они увеличивают налоги и думают, что они эти налоги соберут. А я говорю, что они не соберут эти налоги.

Потому что их платить некому будет. Вот они увеличили налог на прибыль на 5% в прошлом году. И что — триллион не собрали, собрали меньше, чем в позапрошлом году. Ну так зачем тогда вы повышаете налог, если его собрать невозможно? Вы не рассчитали его. И в результате мы триллион налога на прибыль недополучили. Ну, и они просто угробят малый бизнес, и не получат уже тех 9 триллионов, которые малый бизнес давал.

Автор: Юрий Александров