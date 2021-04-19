Попова заявила о формировании «российских» штаммов коронавируса

13:33 19.04.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются штаммы коронавируса, которые не похожи на варианты, описываемые за рубежом.

Об этом она рассказала на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН), сообщает РБК.

По ее словам, в настоящее время наблюдается формирование сибирского и северо-западного вариантов вируса.

Напомним, в начале 2021 года директор центра им. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург не исключал существования в России собственного варианта SARS-CoV-2, но на тот момент «российский» штамм обнаружен еще не был.