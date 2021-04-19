Попова заявила о формировании «российских» штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются штаммы коронавируса, которые не похожи на варианты, описываемые за рубежом.

Об этом она рассказала на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН), сообщает РБК.

По ее словам, в настоящее время наблюдается формирование сибирского и северо-западного вариантов вируса.

Напомним, в начале 2021 года директор центра им. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург не исключал существования в России собственного варианта SARS-CoV-2, но на тот момент «российский» штамм обнаружен еще не был.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.04.2021, 21:13
    Гость: личный опыт

    да-да, спецоперация продолжается. Медведев не проговорился, а "проговорился". Ну как бы случайно. Но он послал нам знак. Путин тоже шлёт нам знаки, ни разу не надевая маску. А мы всё продолжаем не понимать.

  2. 19.04.2021, 17:08
    Гость: Старый

    Ну и кто же его формирует? Хотя я знаю, один бывший проговорился прямо по Фрейду: "Тяжело говорит распространять этот коронавирус!". Умаялся несчастный.

  3. 19.04.2021, 16:51
    Гость: Ждун

    День Сурка.
    +
    Помню, чуть более года назад основной волнительной темой был "цифровой концлагер".
    Но властители дум тогда (как часто бывает) ошиблись.
    Концлагерь будет самый настоящий по типу чумного барака.
    +
    Кстати, а кто-нибудь видел, щупал этот самый короновирус или вирус вообще?
    Кто-нибудь зафиксировал или сформулировал тчный ход и ответ ПЦР теста?
    Хоть какой-то ОСТ на него есть?

  5. 19.04.2021, 16:18
    Гость: Хлорка

    Необходимо закрыть въезд в страну швухтелям из Марцана, всяким сашам и другим европейсам, словацким моравам (цыганам).

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