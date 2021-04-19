Попова заявила о формировании «российских» штаммов коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются штаммы коронавируса, которые не похожи на варианты, описываемые за рубежом.
Об этом она рассказала на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН), сообщает РБК.
По ее словам, в настоящее время наблюдается формирование сибирского и северо-западного вариантов вируса.
Напомним, в начале 2021 года директор центра им. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») Александр Гинцбург не исключал существования в России собственного варианта SARS-CoV-2, но на тот момент «российский» штамм обнаружен еще не был.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да-да, спецоперация продолжается. Медведев не проговорился, а "проговорился". Ну как бы случайно. Но он послал нам знак. Путин тоже шлёт нам знаки, ни разу не надевая маску. А мы всё продолжаем не понимать.
Ну и кто же его формирует? Хотя я знаю, один бывший проговорился прямо по Фрейду: "Тяжело говорит распространять этот коронавирус!". Умаялся несчастный.
День Сурка.
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Помню, чуть более года назад основной волнительной темой был "цифровой концлагер".
Но властители дум тогда (как часто бывает) ошиблись.
Концлагерь будет самый настоящий по типу чумного барака.
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Кстати, а кто-нибудь видел, щупал этот самый короновирус или вирус вообще?
Кто-нибудь зафиксировал или сформулировал тчный ход и ответ ПЦР теста?
Хоть какой-то ОСТ на него есть?
ищет повод продолжения мракобесия.
Необходимо закрыть въезд в страну швухтелям из Марцана, всяким сашам и другим европейсам, словацким моравам (цыганам).