Володин: иностранные депутаты приезжают в Россию за прививкой от COVID

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Парламентарии из других стран приезжают в РФ, чтобы пройти вакцинацию "Спутником V", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сообщения о том, что немецкий депутат от Левой партии Дитер Дэм на днях привился этой российской вакциной в Москве.

"Не секрет, что это не первый такой депутат. С прошлого года приезжают из разных стран и делают", - цитирует Володина "Интерфакс".  

По словам спикера Госдумы, в частности, среди сделавших прививку есть и еще один депутат Бундестага.

В целом, "вопрос "Спутника V" - вопрос политики и больших денег", считает Володин.

Он отметил, что "США пытаются навязать свою вакцину и делают все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины, не только нашу, но и, например, китайскую".

"Сейчас все стало понятно: кому война, а кому мать родна; видят научные разработки нашей страны, начинают ставить блоки", - сказал спикер Думы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.05.2021, 22:06
    Гость: советский

    Тут необходимо пояснение. Не все ведь знают, что именно "герой" новости - "главный по пальме" в России.

  3. 11.05.2021, 21:41
    Гость: www

    Аж целыи Дитер Дем привился, Володину сразу все понятно стало. Железобетонная логика. Я как бы не противник Спутника, но аргументы его замечательности, какие то, странные.

  4. 11.05.2021, 20:41
    Гость: Я удивляюсь

    сколько можно пиарить свою "вакцину"?. Наша, не наша - всё дрянь! Не уколишься- дольше проживешь

  5. 11.05.2021, 20:02
    Гость: Ясик

    Спутник официально признан эффективной и безопасной вакциной, по сравнению
    со многими другими.

    России стоит задать вопрос - когда она будет избавлена
    от тирании пальмового масла
    в продуктах ??

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