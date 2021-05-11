Володин: иностранные депутаты приезжают в Россию за прививкой от COVID
Парламентарии из других стран приезжают в РФ, чтобы пройти вакцинацию "Спутником V", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сообщения о том, что немецкий депутат от Левой партии Дитер Дэм на днях привился этой российской вакциной в Москве.
"Не секрет, что это не первый такой депутат. С прошлого года приезжают из разных стран и делают", - цитирует Володина "Интерфакс".
По словам спикера Госдумы, в частности, среди сделавших прививку есть и еще один депутат Бундестага.
В целом, "вопрос "Спутника V" - вопрос политики и больших денег", считает Володин.
Он отметил, что "США пытаются навязать свою вакцину и делают все, чтобы не допустить на рынок другие вакцины, не только нашу, но и, например, китайскую".
"Сейчас все стало понятно: кому война, а кому мать родна; видят научные разработки нашей страны, начинают ставить блоки", - сказал спикер Думы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А уколЕшься - возможно, и не заболеешь вообще...
Тут необходимо пояснение. Не все ведь знают, что именно "герой" новости - "главный по пальме" в России.
Аж целыи Дитер Дем привился, Володину сразу все понятно стало. Железобетонная логика. Я как бы не противник Спутника, но аргументы его замечательности, какие то, странные.
сколько можно пиарить свою "вакцину"?. Наша, не наша - всё дрянь! Не уколишься- дольше проживешь
Спутник официально признан эффективной и безопасной вакциной, по сравнению
со многими другими.
России стоит задать вопрос - когда она будет избавлена
от тирании пальмового масла
в продуктах ??