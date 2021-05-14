Россияне негативно отнеслись к требованию предоставлять справки о прививках

10:26 14.05.2021

Проведенный компанией Ipsos опрос показал, что граждане России негативно относятся к требованиям авиакомпаний и отелей предоставлять справки о вакцинации от COVID-19. Также россияне не хотят делиться этой информацией и с властями.

В исследовании приняли участие 21 000 человек из 28 стран. В результате Россия оказалась на 25-м месте в рейтинге готовности делиться сведениями о вакцинации (только 28% опрошенных согласились делиться информацией о сделанных прививках).

При этом наиболее скептически оказались настроены жители Нидерландов и Франции - в этих странах рассказать о сделанных прививках готовы всего 19% граждан. Меньше всего возражают в Индии - 68% опрошенных оказались готовы поделиться такой информацией.

Также 32% опрошенных заявили, что ждут внедрения «ковидных паспортов».