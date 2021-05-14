Россияне негативно отнеслись к требованию предоставлять справки о прививках
Проведенный компанией Ipsos опрос показал, что граждане России негативно относятся к требованиям авиакомпаний и отелей предоставлять справки о вакцинации от COVID-19. Также россияне не хотят делиться этой информацией и с властями.
В исследовании приняли участие 21 000 человек из 28 стран. В результате Россия оказалась на 25-м месте в рейтинге готовности делиться сведениями о вакцинации (только 28% опрошенных согласились делиться информацией о сделанных прививках).
При этом наиболее скептически оказались настроены жители Нидерландов и Франции - в этих странах рассказать о сделанных прививках готовы всего 19% граждан. Меньше всего возражают в Индии - 68% опрошенных оказались готовы поделиться такой информацией.
Также 32% опрошенных заявили, что ждут внедрения «ковидных паспортов».
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А справки на СПИД на сифилис на рак на очередную мутацию какого-нибудь вируса на любовь к правительству к Сечину кМиллеру на любовь к Володину к Матвиенко на любовь ко всем этим деятелям
Ipsos Group SA (Французское произношение: [ip.sos] ) - это многонациональноеисследование рынка со штаб-квартирой в Париже , Франция .
Огласите список этих россиян, страна должна знать.
Россияне негативно отнеслись к требованию предоставлять справки о прививках
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Шоо ???! Astrazeneca macht frei!!
видимо, придется снова конституцию менять , если кроме обычного и заграничного паспортов кто-то желает видеть у граждан «ковидный паспорт». А почему только ковидный? Есть еще тьма другой заразы. например ВИЧ, чума, холера, сибирская язва, птичий и свиной грипп....И если за каждый "паспорт-справку" брать плату как за обычный , то такие деньжищи "государство" может заработать , что Газпромам и не снились. Но тем, кто войдет в золотой миллиард землян , плевать на все паспорта и прививки. Они все купят. Если эти справки так уж нужны, может проще и дешевле ставить штампик на лоб " Привит" и дата, гарантийный срок и дата следующей проверки", крестик, нолик и смалик. Ну, а кто не хочет на лоб, тому можно на зад. Сейчас все можно показывать и предъявлять для досмотра и по ТВ и на улице.