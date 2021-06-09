В центре Гамалеи объяснили примагничивание металла к месту вакцинации

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что примагничивание металла к месту вакцинации не связано с теорией о чипировании.

Напомним, ранее в социальных сетях появились ролики, на которых люди прикладывают монеты и магниты к месту введения вакцины, и они прилипают к телу.

Бутенко отметил, что на самом деле в этом ничего удивительного нет. По его словам, это происходит из-за реакций электричества в теле, у некоторых людей есть способность удерживать металлические предметы.

«Это совпадение, вызванное такой способностью. Это может быть разный металл, но это касается, прежде всего, содержащих железо. Кроме того, это из области мракобесия, знахарства какого-то. Что касается зондирования - это трудно себе представить. Что такое вакцина? Она представляет просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и больше ничего. Это тоже электрические заряды действуют так, что может наладиться аритмия, которая наблюдается у людей. Это тоже пример функционирования электрических воздействий, но представить себе, что какой-то может быть микроэлемент, содержащийся в вакцине, - это просто фантазия у людей играет», - сказал он.

Также напомним, что ранее Генпрокуратура РФ признала фейковыми публикации про «чипизацию» населения с помощью вакцин от коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 19:44
    Гость: Бобёр

    Граждане вакцинированные прекратите подносить сильные магниты к месту укола, вы повредите микро-чипы!! То есть ослабите вакцину!!
    Этот народ совершенно не управляем! Еще бы лифты железные убрать, а то через них сигнал чипов не проходит.. нужна реновация, или запретить лифты вовсе!

  2. 09.06.2021, 18:27
    Гость: Тт

    Для детей со СМА не могут лекарство создать,чтобы не платить за американское миллионы, а тут аж 4 вакцины и плюс для домашних животных.Как это сапоставить?

  3. 09.06.2021, 18:05
    Гость: личный опыт

    Под воздействием излучения 5G в человеке формируется биологический наноЧИП.

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