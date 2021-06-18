В Москве откажут в плановой медпомощи в стационарах невакцинированным
Власти Москвы запретили оказывать плановую медицинскую помощь в стационарах пациентам, не имеющим прививки от коронавируса. Соответствующий указ подписал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Как отмечается в документе, сделано это "для обеспечения эпидемиологической безопасности пациентов". Теперь плановая госпитализация может быть проведена только при наличии у пациента сертификата о вакцинации от COVID-19 "и/или при наличии результатов лабораторного исследования, подтверждающего наличие у пациента антител IgG с уровнем, превышающим референсные значения (среднюю цифру, полученную в ходе лабораторных исследований определенного показателя - прим.ред.)".
Это распоряжение не касается людей с онкологией и заболеваниями крови. Также без ограничений будут госпитализироваться пациенты для оказания паллиативной помощи.
Как пояснили сегодня в Департаменте здравоохранения Москвы, будут госпитализированы и те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией.
Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю столицы, независимо от его статуса вакцинации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прошедшим вакцинацию будет разрешён бессрочный митинг против вакцинации в любой точке Москвы.
Вроде правильно, но как то не по русски
В переводе на нормальный русский язык это означает, что в уголовный кодекс уже вносится статья за отказ от вакцинации, а в росгвардии формируют заградотряды.
От процесса борьбы с вирусом народу погибает в несколько раз больше, чем от самого вируса...
" В Москве откажут в плановой медпомощи в стационарах невакцинированным"
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Неоказания помощи нуждающимся больным, независимо под каким предлогом - есть ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - смотри Документ "Нюрнбергский Кодекс".
Ибо не оказания помощи нуждающимся больным - равносильно попытке умышленного убийства - что подпадает под понятие ГЕНОЦИДА.
Само собой понятно, что эти решение ПРОТИВОРЕЧАТ Конституции РФ. Понимают ли те, кто принял такой решение, ЧТО они делают. ТАКОГО нет ни в одной стране мира.
" В 30-х годах похожим образом начинался фашизм, так восходил к власти Гитлер на пропаганде Геббельса, так уничтожали евреев, так запрещали браки, если есть еврейская кровь, так ввели евгенику в отношении психически больных… Уроки Нюрнберга и истории градоначальник и «псевдодоктора» иже с ним, похоже забыли." svpressa.ru/blogs/article/301489/"
Это есть ФАШИЗМ в чистом виде. Почему молчит президент РФ В.Путин? Он что не понимает, что он тоже несет ответственность? Решения Нюрнбергского Процесса и Документ "Нюрнбергский Кодекс" никто не отменял.