В Москве откажут в плановой медпомощи в стационарах невакцинированным

В подмосковной больнице

Власти Москвы запретили оказывать плановую медицинскую помощь в стационарах пациентам, не имеющим прививки от коронавируса. Соответствующий указ подписал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Как отмечается в документе, сделано это "для обеспечения эпидемиологической безопасности пациентов". Теперь плановая госпитализация может быть проведена только при наличии у пациента сертификата о вакцинации от COVID-19 "и/или при наличии результатов лабораторного исследования, подтверждающего наличие у пациента антител IgG с уровнем, превышающим референсные значения (среднюю цифру, полученную в ходе лабораторных исследований определенного показателя - прим.ред.)".

Это распоряжение не касается людей с онкологией и заболеваниями крови. Также без ограничений будут госпитализироваться пациенты для оказания паллиативной помощи. 

Как пояснили сегодня в Департаменте здравоохранения Москвы, будут госпитализированы и те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю столицы, независимо от его статуса вакцинации. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 19:51
    Гость: Новость

    Прошедшим вакцинацию будет разрешён бессрочный митинг против вакцинации в любой точке Москвы.

  3. 18.06.2021, 19:47
    Гость: Песков: речи о тотальной вакцинации от COVID-19 не идёт.

    В переводе на нормальный русский язык это означает, что в уголовный кодекс уже вносится статья за отказ от вакцинации, а в росгвардии формируют заградотряды.

  4. 18.06.2021, 19:41
    Гость: Скептик

    От процесса борьбы с вирусом народу погибает в несколько раз больше, чем от самого вируса...

  5. 18.06.2021, 19:39
    Гость: rick

    " В Москве откажут в плановой медпомощи в стационарах невакцинированным"
    ----
    Неоказания помощи нуждающимся больным, независимо под каким предлогом - есть ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - смотри Документ "Нюрнбергский Кодекс".
    Ибо не оказания помощи нуждающимся больным - равносильно попытке умышленного убийства - что подпадает под понятие ГЕНОЦИДА.
    Само собой понятно, что эти решение ПРОТИВОРЕЧАТ Конституции РФ. Понимают ли те, кто принял такой решение, ЧТО они делают. ТАКОГО нет ни в одной стране мира.
    " В 30-х годах похожим образом начинался фашизм, так восходил к власти Гитлер на пропаганде Геббельса, так уничтожали евреев, так запрещали браки, если есть еврейская кровь, так ввели евгенику в отношении психически больных… Уроки Нюрнберга и истории градоначальник и «псевдодоктора» иже с ним, похоже забыли." svpressa.ru/blogs/article/301489/"
    Это есть ФАШИЗМ в чистом виде. Почему молчит президент РФ В.Путин? Он что не понимает, что он тоже несет ответственность? Решения Нюрнбергского Процесса и Документ "Нюрнбергский Кодекс" никто не отменял.

Все комментарии (33)
Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
«Что мы празднуем, господа? Это день трагедии России, и объявление его праздником напоминает о том, что мы по-прежнему живем в перевернутом мире»
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Х/ф «Враг у ворот»
Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?
Байден предупредил Путина о последствиях в случае смерти Навального
Избранное
Группа «КняZz» поделилась успокоительной таблеткой «Короля и Шута» на «Собрании»
Борьба с реабилитацией нацизма: пора открывать новые фронты
«Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера». О политике нравственной деградации на нашем ТВ
Сергей Бобунец, 19 марта, «SHERWOOD IRISH PUB»
Ароматерапия для души и тела
Закон о защите от унижений не обеспечит ветеранам достойную старость
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)
«Надела на голову трусы мужа»: коронавирус окончательно искорежил психику жителей России
Как бросить курить?
Мечта (Кузя УО) «Математика»