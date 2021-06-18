" В Москве откажут в плановой медпомощи в стационарах невакцинированным"

15:52 18.06.2021

Власти Москвы запретили оказывать плановую медицинскую помощь в стационарах пациентам, не имеющим прививки от коронавируса. Соответствующий указ подписал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Как отмечается в документе, сделано это "для обеспечения эпидемиологической безопасности пациентов". Теперь плановая госпитализация может быть проведена только при наличии у пациента сертификата о вакцинации от COVID-19 "и/или при наличии результатов лабораторного исследования, подтверждающего наличие у пациента антител IgG с уровнем, превышающим референсные значения (среднюю цифру, полученную в ходе лабораторных исследований определенного показателя - прим.ред.)".

Это распоряжение не касается людей с онкологией и заболеваниями крови. Также без ограничений будут госпитализироваться пациенты для оказания паллиативной помощи.

Как пояснили сегодня в Департаменте здравоохранения Москвы, будут госпитализированы и те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю столицы, независимо от его статуса вакцинации.