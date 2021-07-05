Минздрав запустит цифровой генетический паспорт пациента
Министерство здравоохранения РФ будет создавать генетические профили пациентов, начиная с новорожденных, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко.
"В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления. Сейчас у нас стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт - оцифрованный генетический паспорт человека", - сказал Мурашко.
По его словам, в такой цифровой генетический паспорт войдет информация о геномном секвенировании. Подробности проекта Мурашко не сообщил.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Он пышным цветом заново цветёт...
Наследницы нацистских "сверхгоспод",
'Коричневые' атакуют гниды!
Власти любой без исключения страны - первая угроза не только существованию своего государства, но и всей цивилизации в целом. Когда все это началось? Когда психиатрия выпустила всех своих пациентов и они повсеместно захватили власть. Они просто задавили нас своей массой.
"Минздрав запустит цифровой генетический паспорт пациента", а потом продаст его черным трансплантологам по дешевке. Я не шучу.
А тех, чей геном не понравится, в расход? Скот нужен только здоровый, а гениальные учёные, прикованные к инвалидной коляске, как Хокинг, подлежат "геномному редактированию"? Или сразу - аборту?
Пцр-тесты - это тоже сбор генетического материала, это было сразу понятно! А требование их со здоровых людей для похода в ресторан, включая детей... Все ясно? Новорожденных оприходуют в роддоме, а остальных, как обычно, шантажом лишения права на труд и кусок хлеба или отказом в медицинской помощи?
Грязные методы проталкивания "вакцин" от маркетологов контор типа Family Health International или Public Good Project на содержании у Гейтса, где кроме шантажа со стороны "правительства", рекомендуется привлечь религиозных лидеров, и вот, видим, на кого работает митрополит Иларион из отдела внешних сношений, т.к. он только что изобрёл новый смертный грех - это отказ от вакцинирования от ковидлы. Т.е. отказ обогащать вакцинный синдикат - это грех, который "придётся замаливать всю жизнь"! Этот деятель давно уже засветился, неужели кто-то думает, что ему кто-то поверит? Этой отсебятине? Смешно, когда чиновники, а теперь уже и церковники записываются в вирусологи!
А СМИ, которые ссылаются на лжеца Фаучи, финансировавшего " улучшение функций" вируса через подручного Дашака, требовавшего от американцев носить 2 или 3 маски? А кто не носит, тот "убийца"? При этом в частном порядке признавал, что они не защищают! Теперь чувство вины пытается вызвать Иларион! Насморк - это грех, вот как!
Они там все агенты иностранных держав, включая великий делённый ноль.
Достаточно вспомнить, что у того же Чубайса в штате приватизационного комитета было 26 сотрудников ЦРУ, это к тому, кто на самом деле устраивал приватизацию в бывшем СССР. И почему Гегемон в 2016г заявил, что приватизация была несправедливой но отменить её результаты они не могут. Просто Хозяин их им это не разрешит.