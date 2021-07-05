Минздрав запустит цифровой генетический паспорт пациента

Министерство здравоохранения РФ будет создавать генетические профили пациентов, начиная с новорожденных, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"В целом система здравоохранения движется по пути профилактической направленности и раннего выявления. Сейчас у нас стартует еще один проект, когда, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт - оцифрованный генетический паспорт человека", - сказал Мурашко.

По его словам, в такой цифровой генетический паспорт войдет информация о геномном секвенировании. Подробности проекта Мурашко не сообщил.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.07.2021, 15:42
    Гость: Фашизм борзеет: якобы разбитый,

    Он пышным цветом заново цветёт...
    Наследницы нацистских "сверхгоспод",
    'Коричневые' атакуют гниды!

  2. 05.07.2021, 15:02
    Гость: Старый

    Власти любой без исключения страны - первая угроза не только существованию своего государства, но и всей цивилизации в целом. Когда все это началось? Когда психиатрия выпустила всех своих пациентов и они повсеместно захватили власть. Они просто задавили нас своей массой.

  3. 05.07.2021, 15:00
    Гость: Старый

    "Минздрав запустит цифровой генетический паспорт пациента", а потом продаст его черным трансплантологам по дешевке. Я не шучу.

  4. 05.07.2021, 14:32
    Гость: Евгеника на марше

    А тех, чей геном не понравится, в расход? Скот нужен только здоровый, а гениальные учёные, прикованные к инвалидной коляске, как Хокинг, подлежат "геномному редактированию"? Или сразу - аборту?

    Пцр-тесты - это тоже сбор генетического материала, это было сразу понятно! А требование их со здоровых людей для похода в ресторан, включая детей... Все ясно? Новорожденных оприходуют в роддоме, а остальных, как обычно, шантажом лишения права на труд и кусок хлеба или отказом в медицинской помощи?

    Грязные методы проталкивания "вакцин" от маркетологов контор типа Family Health International или Public Good Project на содержании у Гейтса, где кроме шантажа со стороны "правительства", рекомендуется привлечь религиозных лидеров, и вот, видим, на кого работает митрополит Иларион из отдела внешних сношений, т.к. он только что изобрёл новый смертный грех - это отказ от вакцинирования от ковидлы. Т.е. отказ обогащать вакцинный синдикат - это грех, который "придётся замаливать всю жизнь"! Этот деятель давно уже засветился, неужели кто-то думает, что ему кто-то поверит? Этой отсебятине? Смешно, когда чиновники, а теперь уже и церковники записываются в вирусологи!
    А СМИ, которые ссылаются на лжеца Фаучи, финансировавшего " улучшение функций" вируса через подручного Дашака, требовавшего от американцев носить 2 или 3 маски? А кто не носит, тот "убийца"? При этом в частном порядке признавал, что они не защищают! Теперь чувство вины пытается вызвать Иларион! Насморк - это грех, вот как!

  5. 05.07.2021, 13:50
    Гость: ABCD

    Они там все агенты иностранных держав, включая великий делённый ноль.
    Достаточно вспомнить, что у того же Чубайса в штате приватизационного комитета было 26 сотрудников ЦРУ, это к тому, кто на самом деле устраивал приватизацию в бывшем СССР. И почему Гегемон в 2016г заявил, что приватизация была несправедливой но отменить её результаты они не могут. Просто Хозяин их им это не разрешит.

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