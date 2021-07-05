Минздрав запустит цифровой генетический паспорт пациента

А тех, чей геном не понравится, в расход? Скот нужен только здоровый, а гениальные учёные, прикованные к инвалидной коляске, как Хокинг, подлежат "геномному редактированию"? Или сразу - аборту?

Пцр-тесты - это тоже сбор генетического материала, это было сразу понятно! А требование их со здоровых людей для похода в ресторан, включая детей... Все ясно? Новорожденных оприходуют в роддоме, а остальных, как обычно, шантажом лишения права на труд и кусок хлеба или отказом в медицинской помощи?

Грязные методы проталкивания "вакцин" от маркетологов контор типа Family Health International или Public Good Project на содержании у Гейтса, где кроме шантажа со стороны "правительства", рекомендуется привлечь религиозных лидеров, и вот, видим, на кого работает митрополит Иларион из отдела внешних сношений, т.к. он только что изобрёл новый смертный грех - это отказ от вакцинирования от ковидлы. Т.е. отказ обогащать вакцинный синдикат - это грех, который "придётся замаливать всю жизнь"! Этот деятель давно уже засветился, неужели кто-то думает, что ему кто-то поверит? Этой отсебятине? Смешно, когда чиновники, а теперь уже и церковники записываются в вирусологи!

А СМИ, которые ссылаются на лжеца Фаучи, финансировавшего " улучшение функций" вируса через подручного Дашака, требовавшего от американцев носить 2 или 3 маски? А кто не носит, тот "убийца"? При этом в частном порядке признавал, что они не защищают! Теперь чувство вины пытается вызвать Иларион! Насморк - это грех, вот как!