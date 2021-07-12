Врачи назвали два серьезных основания медотвода от прививки против COVID-19
Для получения медицинского отвода от прививки против коронавируса могут быть только два серьезных основания - тяжелая аллергическая реакция и гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин, рассказали РБК опрошенные врачи.
Большинство хронических заболеваний и аллергических реакций основанием для медотвода быть не могут.
Другие причины, которые указаны в рекомендациях производителей препаратов и в рекомендациях Минздрава, рассматриваются как основания для того, чтобы временно отложить прививку — до нормализации состояния, но не навсегда, отметили специалисты.
К тяжелым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят, например, отек Квинке или анафилактический шок, если такие состояния возникали ранее при введении какой-либо другой вакцины. Люди с такими проявлениями в анамнезе наблюдаются у аллергологов и могут получить медицинский отвод от вакцинации.
Пищевая аллергия (например, на клубнику или мед), аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации: российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны, потому что их компоненты не перекрещиваются с пищевыми продуктами, пыльцой, плесенью или бытовой пылью.
Второе серьезное противопоказание — если человек сталкивался с серьезной реакцией на ранее введенные вакцины. Такая реакция может выражаться в виде высокой и продолжительной температуры, покраснения и отека на месте инъекции размером более 8 см. К тяжелым побочным явлениям, иногда возникающим вследствие вакцин, также относят коллаптоидные реакции (проявления сосудистой недостаточности, которые по патогенезу и клиническим признакам напоминают шок) и фебрильные, то есть вызванные резким скачком температуры тела, судороги.
Рекомендации Минздрава, в которых говорится о противопоказании для тех, у кого обострение хронического заболевания или острая фаза инфекционных заболеваний, врачи относят к временным.
Временный медицинский отвод от вакцинации также могут получить люди, которые хотят посоветоваться с узким специалистом насчет того, можно ли им делать прививку от COVID-19.
Как временный отвод от прививки можно рассматривать и противопоказания, которые касаются пациентов с хроническими заболеваниями, таким людям прививки нужно обсуждать со своими лечащими врачами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А если эти врачи ошибаются и медотводов должно быть больше ? Если из за их рекомендаций после вакцинации случится осложнение со смертельным исходом ? Эти врачи готовы назвать свои имена чтобы понести за это ответственность ? Если да, пусть назовут себя. Тогда у потерпевших будет возможность привлечь их к ответственности. По закону или по совести. В последнем случае я понимаю принцип "зуб за зуб".
Проблема во вранье, что сопровождаю "статистику" ковидых. Один из примеров - это приписывание к ковид смертности практически всех кто хоть как с этим связан так и не связан. Одно это снизит заболеваемость и смертность раза в два. Ну а если ещё вспомнить что в "коммунарке" непосредственно от ковида умирает лишь один из четверых (остальные от внутрибольничной инфекции). То ковидная статистика вообще ничего не значит. Кстати Николай Филатов, кто отрицал необходимость проведённых мероприятий, умер не от ковида, а от внутрибольничной инфекции. Учитывая его позицию и серию конфликтов (читайте - "Бывший санитарный врач Москвы Филатов отрицал необходимость карантина. Это его и сгубило"), можно предположить и убийство через заражение - "Стала известна причина смерти академика Филатова". А что тут странного? Вспоминайте резонансные убийства и взрывы домов, не раскрытые замечу.
Чётко и по делу. Спасибо,Питер.
Достаточно одной-единственной причины -
Наличья права самому решать
Колоться или шиш им с маслом показать!
необходимо вместе со статистикой смертности от ковида, рядом в таблице указывать статистику смертности от инфарктов,инсультов,онко- заболеваний, НЕ вирусной пневмонии,туберкулёза,гепатитов,СПИДа+ смертность от аварий и несчастных случаев. Достаточно печатать эту страшную ,НО объективную статистику 1раз в месяц(хотя бы),и мы моментально составим представление о том,ЧТО ,В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ,составляет ЭПИДЕМИЮ смертности в нашей стране.И,поймём,КТО ,В РЕАЛЬНОСТИ, УБИВАЕТ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ,ОТКАЗЫВАЯ ИМ В ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,"ОПТИМИЗИРУЯ" наше здравоохранение и сделав его здравоЗАХОРОНЕНИЕМ.А,свои ежедневные "писульки" о "растущей ужасной смертности от вируса" можете засунуть куда хотите,вы постоянно лжёте,хотя бы потому,что не указываете малую тонкость,что заболеваемость стала расти,с началом вашей "вакцинации" абсолютно неисследованным веществом.И,тяжесть и смертность нарастает на 80%- 90% за счёт УКОЛОТЫХ.Вы постоянно меняете свои же слова,специально запутывая людей,-это типичные признаки нлп- прокачки сознания. Вы сами раздуваете этот вирусный очаг,- что "партнёры" приказали? А,людишки пусть перемрут быстрее? Так поступают только конченные негодяи и фашисты.