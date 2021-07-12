Врачи назвали два серьезных основания медотвода от прививки против COVID-19

15:19 12.07.2021

Для получения медицинского отвода от прививки против коронавируса могут быть только два серьезных основания - тяжелая аллергическая реакция и гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин, рассказали РБК опрошенные врачи.

Большинство хронических заболеваний и аллергических реакций основанием для медотвода быть не могут.

Другие причины, которые указаны в рекомендациях производителей препаратов и в рекомендациях Минздрава, рассматриваются как основания для того, чтобы временно отложить прививку — до нормализации состояния, но не навсегда, отметили специалисты.

К тяжелым аллергическим реакциям на вакцину немедленного типа относят, например, отек Квинке или анафилактический шок, если такие состояния возникали ранее при введении какой-либо другой вакцины. Люди с такими проявлениями в анамнезе наблюдаются у аллергологов и могут получить медицинский отвод от вакцинации.

Пищевая аллергия (например, на клубнику или мед), аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации: российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны, потому что их компоненты не перекрещиваются с пищевыми продуктами, пыльцой, плесенью или бытовой пылью.

Второе серьезное противопоказание — если человек сталкивался с серьезной реакцией на ранее введенные вакцины. Такая реакция может выражаться в виде высокой и продолжительной температуры, покраснения и отека на месте инъекции размером более 8 см. К тяжелым побочным явлениям, иногда возникающим вследствие вакцин, также относят коллаптоидные реакции (проявления сосудистой недостаточности, которые по патогенезу и клиническим признакам напоминают шок) и фебрильные, то есть вызванные резким скачком температуры тела, судороги.

Рекомендации Минздрава, в которых говорится о противопоказании для тех, у кого обострение хронического заболевания или острая фаза инфекционных заболеваний, врачи относят к временным.

Временный медицинский отвод от вакцинации также могут получить люди, которые хотят посоветоваться с узким специалистом насчет того, можно ли им делать прививку от COVID-19.

Как временный отвод от прививки можно рассматривать и противопоказания, которые касаются пациентов с хроническими заболеваниями, таким людям прививки нужно обсуждать со своими лечащими врачами.