Врач заявил о неизбежной вакцинации детей в России

а ничего что в Израиле такая же почти кампания, привили процентов 60, сейчас за детей принимаются от 12-17.

Израиль приближается к отметке в 1000 зараженных коронавирусом в день...

Число тяжелобольных с "ковидом" или его последствиями за минувшие сутки выросло с 45 до 53 человек. Это тоже тревожные темпы, свидетельствующие, что повышенная заражаемость в рядах непривитой молодежи постепенно начинает отражаться на пожилых и больных людях, даже если им сделали обе прививки. Это происходит из-за повышенной заразности "индийского" штамма (он же "дельта"). Антитела, вырабатываемые после вакцинации, воздействуют на него лишь в ограниченной степен...

Примерно та же петрушка что и у нас.

В Израиле началась вакцинация от ковида подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Для прививок используется препарат от Pfizer/BioNTech. С понедельника эту же вакцину предложат подросткам с 12 лет в Германии и Польше. С середины июня к ним присоединится Франция. Прививки от ковида уже делают тинейджерам в США, Италии и Румынии; Эстония, Испания и Великобритания планируют начать вакцинацию в сентябре.

Это я к тому, ОНИ САМИ СЕБЯ УНИЧТОЖИТЬ ХОТЯТ, чтолЕ?==========================

А меня больше всего интересует почему Гарант дал предпочтение именно Гинцбургу, в смысле бюджетное финансирование, что позволило им. Гамалеи стать первыми?