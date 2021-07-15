Врач заявил о неизбежной вакцинации детей в России
По мнению главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Челябинске Олега Лукина, России не удастся избежать вакцинации детей от коронавируса.
По его словам, это связано с тем, что некоторые дети переносят COVID-19 в достаточно тяжелой форме.
«На сегодняшний есть серьезная статистика по COVID в детском возрасте. И если раньше мы говорили, что самая тяжелая форма заболевания у людей старше 65-ти лет, то сейчас мы видим значительное омоложение пациентов с тяжелой формой», - цитирует «Интерфакс» слова Лукина.
«К нам обращались наши коллеги из США с просьбой поучаствовать в исследованиях, касающихся последствий "ковидной" инфекции у детей с последствием развития некоторых аутоиммунных артериитов, именно у детей. Действительно, такая проблема прослеживается. Как с ней бороться и как это выражено, требует изучения», - добавил он.
Для справки: Артериит - воспаление стенок артерий, возникающее первично вследствие аутоиммунных нарушений, вторично как осложнение инфекционно-аллергических процессов различной локализации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разве врач Иуда ссылался на АЛЫЕ ПАРУСА?
Это ваши фантазии.
а ничего что в Израиле такая же почти кампания, привили процентов 60, сейчас за детей принимаются от 12-17.
Израиль приближается к отметке в 1000 зараженных коронавирусом в день...
Число тяжелобольных с "ковидом" или его последствиями за минувшие сутки выросло с 45 до 53 человек. Это тоже тревожные темпы, свидетельствующие, что повышенная заражаемость в рядах непривитой молодежи постепенно начинает отражаться на пожилых и больных людях, даже если им сделали обе прививки. Это происходит из-за повышенной заразности "индийского" штамма (он же "дельта"). Антитела, вырабатываемые после вакцинации, воздействуют на него лишь в ограниченной степен...
Примерно та же петрушка что и у нас.
В Израиле началась вакцинация от ковида подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Для прививок используется препарат от Pfizer/BioNTech. С понедельника эту же вакцину предложат подросткам с 12 лет в Германии и Польше. С середины июня к ним присоединится Франция. Прививки от ковида уже делают тинейджерам в США, Италии и Румынии; Эстония, Испания и Великобритания планируют начать вакцинацию в сентябре.
Это я к тому, ОНИ САМИ СЕБЯ УНИЧТОЖИТЬ ХОТЯТ, чтолЕ?==========================
А меня больше всего интересует почему Гарант дал предпочтение именно Гинцбургу, в смысле бюджетное финансирование, что позволило им. Гамалеи стать первыми?
пожалуй самая большая неожиданность для меня - это увидеть такое большое количество ..... среди врачей..
Нет, добьют ВСЕХ.
Тогда, видимо, Алые Паруса были преступлением? Или только на них и выяснилось?
Непривитым детям еще можно ездить в загранку?
Распространителей жыжи обычная логика не смущает, у них своя логика