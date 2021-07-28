Урология-андрология: о диагностике и симптомах
Квалифицированные врачи используют обширный практический опыт и специализированное оборудование для консервативного и оперативного лечения. Урология имеет несколько специализаций — общая, онкологическая, андрологическая. Первая имеет отношение и к мужчинам, и к женщинам, их лечению. А урологи-андрологи работают только с представителями сильного пола. Онкологи диагностируют злокачественные новообразования мочеполовой сферы и занимаются их лечением.
С какими симптомами обращаться к урологу-андрологу
Квалифицированные урологи андрологи Санкт-Петербурга https://www.smclinic-spb.ru/doctor/urolog-androlog готовы принять и проконсультировать при проявлении ряда тревожных признаков. Среди опасных симптомов выделяются:
- постоянные боли внизу живота у мужчин — острые, тупые, ноющие;
- жжение в половых органах;
- физиологические и патологические выделения;
- нарушения мочеиспускания;
- снижение сексуального влечения;
- отсутствие или ослабление эрекции;
- краснота, высыпания на гениталиях, отечность;
- травмы мужских половых органов, изменение размеров, цвета.
Все признаки могут свидетельствовать о серьезных отклонениях — от инфекций до гормональных нарушений.
Болезни «на примете» у уролога-андролога
Эти специалисты на протяжении всей практической деятельности сталкиваются с разными патологиями, приобретенными заболеваниями. Уролог-андролог может диагностировать и назначить лечение при аденоме простаты, гипертрофии предстательной железы, злокачественных новообразованиях. В компетенции этого врача узкой специализации и аномалии, травмы мочеточников, цистит, абсцесс, кисты, нарушение репродуктивной функции.
Методы диагностики в андрологии
Точно выявить причину развития заболевания можно после проведения диагностического обследования. Оно включает общехимический анализ крови и мочи, УЗИ с допплером, спермограмму, эндоскопию, урофлоурометрию и другие виды исследований. Врачом могут назначаться дополнительные процедуры, если требуется уточнение с целью постановки диагноза. После выявления причин развития патологии специалист подбирает индивидуальную схему лечения — консервативного или хирургического. Все зависит от стадии прогрессирования заболевания и его природы.
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