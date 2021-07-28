Урология-андрология: о диагностике и симптомах

22:45 28.07.2021

Урология — специфическое медицинское направление, которое предусматривает диагностику и лечение мужской половой и мочевыделительной сферы.

Квалифицированные врачи используют обширный практический опыт и специализированное оборудование для консервативного и оперативного лечения. Урология имеет несколько специализаций — общая, онкологическая, андрологическая. Первая имеет отношение и к мужчинам, и к женщинам, их лечению. А урологи-андрологи работают только с представителями сильного пола. Онкологи диагностируют злокачественные новообразования мочеполовой сферы и занимаются их лечением.

С какими симптомами обращаться к урологу-андрологу

Квалифицированные урологи андрологи Санкт-Петербурга https://www.smclinic-spb.ru/doctor/urolog-androlog готовы принять и проконсультировать при проявлении ряда тревожных признаков. Среди опасных симптомов выделяются:

постоянные боли внизу живота у мужчин — острые, тупые, ноющие;

жжение в половых органах;

физиологические и патологические выделения;

нарушения мочеиспускания;

снижение сексуального влечения;

отсутствие или ослабление эрекции;

краснота, высыпания на гениталиях, отечность;

травмы мужских половых органов, изменение размеров, цвета.

Все признаки могут свидетельствовать о серьезных отклонениях — от инфекций до гормональных нарушений.

Болезни «на примете» у уролога-андролога

Эти специалисты на протяжении всей практической деятельности сталкиваются с разными патологиями, приобретенными заболеваниями. Уролог-андролог может диагностировать и назначить лечение при аденоме простаты, гипертрофии предстательной железы, злокачественных новообразованиях. В компетенции этого врача узкой специализации и аномалии, травмы мочеточников, цистит, абсцесс, кисты, нарушение репродуктивной функции.

Методы диагностики в андрологии

Точно выявить причину развития заболевания можно после проведения диагностического обследования. Оно включает общехимический анализ крови и мочи, УЗИ с допплером, спермограмму, эндоскопию, урофлоурометрию и другие виды исследований. Врачом могут назначаться дополнительные процедуры, если требуется уточнение с целью постановки диагноза. После выявления причин развития патологии специалист подбирает индивидуальную схему лечения — консервативного или хирургического. Все зависит от стадии прогрессирования заболевания и его природы.