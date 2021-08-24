После вакцинации в Челябинской области COVID-19 заразились 1500 человек

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в Челябинской области зарегистрировано 1 тысяча 497 случаев коронавируса у жителей, поставивших вакцину.

Всего два компонента вакцины поставили 629 тысяч южноуральцев, сообщает Накануне.ru.

Отмечается, что большинство из заболевших были привиты «Гам-КОВИД-Вак» (1391 человек), 81 – «ЭпиВакКорона», 24 - «КовиВак» и один «Спутник лайт».

При этом в ведомстве отметили, что люди заболели коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.08.2021, 16:27
    Гость: Евгений В

    Что то не то с этой вакциной, наверное, поторопились. Хорошо хоть не отравились и не умерли сразу.

  2. 24.08.2021, 16:02
    Гость: a

    КОНГЕНИА́ЛЬНЫЙ
    Совпадающий по талантливости, очень близкий.
    ???
    Вы поняли, что написали? Кстати, а запятые куда девались? Забыты под партой еще в 5 классе?

  3. 24.08.2021, 15:59
    Гость: ha

    И у журналистов, и у народонаселения стабильный дефект логики. "После" не значит "из-за"! Если эти обследованные, уколовшись, сняли маски, пошли по барам и вечеринкам тусоваться в толпе, то ни одна вакцина ничего не гарантирует.

  4. 24.08.2021, 15:37
    Гость: Путник

    Конечно, толькоминздрав об этом не знает, или знает, но делает это намеренно, чтобы болело как можно больше людей.

  5. 24.08.2021, 15:31
    Гость: Штурман

    Снова вранье. Моя дочь заразилась ковидом через три месяца после второй прививки. Вакцина не спасает от заражения независимо от срока прививки хотя если еще не выработаны антитела,то болезнь может протекать тяжело и есть в СМИ факты смертей после прививки. Все вакцины состоят из ГМО и поэтому не всем они дают пользу хотя если привиться,то смерть от ковида людям из группы риска уже не угрожает. Именно таким людям нужна прививка от ковида,а массовая принудительная вакцинация есть преступление против человечества,то есть геноцид.

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