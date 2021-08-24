После вакцинации в Челябинской области COVID-19 заразились 1500 человек

13:21 24.08.2021

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в Челябинской области зарегистрировано 1 тысяча 497 случаев коронавируса у жителей, поставивших вакцину.

Всего два компонента вакцины поставили 629 тысяч южноуральцев, сообщает Накануне.ru.

Отмечается, что большинство из заболевших были привиты «Гам-КОВИД-Вак» (1391 человек), 81 – «ЭпиВакКорона», 24 - «КовиВак» и один «Спутник лайт».

При этом в ведомстве отметили, что люди заболели коронавирусом в период, предшествовавший формированию устойчивого иммунитета к возбудителю.