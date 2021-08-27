Как помочь щитовидной железе? ТОП-5 полезных продуктов

15:36 27.08.2021

Узнайте почему возникают проблемы с щитовидной железой, кто находится в группе риска, признаки и симптомы заболевания. Читайте в статье.

Щитовидке «поручено» хранение йода, синтез кальцитонина и тиронинов (тироксина, трийодтиронина). Под руководством нервной системы эти гормоны регулируют обмен веществ, психоэмоциональное состояние, работу сердца, когнитивные способности. Недостаточная гормональная активность железы моментально отражается на психическом и физическом здоровье. Поддерживать стабильный баланс гормонов помогает витаминно-минеральная профилактика. Какие продукты содержат полезные минералы и витамины для щитовидной железы? Об этом читайте в нашей статье.

Микроэлементы и витамины, поддерживающие щитовидку

Для полноценного функционирования ЩЖ (щитовидной железы) в организм ежедневно должно поступать необходимое количество минералов и витаминов. Самыми важными из них являются:

витамины В-группы — В1, В2, В6;

витамины-антиоксиданты — аскорбиновая кислота, ретинол, токоферол;

витамин-гормон D3 (холекальциферол);

микроэлементы — цинк, селен, железо, йод;

альфа-аминокислота тирозин.

Какую пользу они приносят? Начнем с витамина D. От него зависит стабильный синтез тиронинов, профилактика рака щитовидки. Недостаток гормона приводит к нарушению белкового, липидного, углеводного обмена, снижению толерантности к глюкозе, развитию психоневрологических заболеваний. Витамин-гормон — один из главных столпов крепкого иммунитета, а эндокринная и иммунная системы тесно взаимосвязаны. Органические неполадки в одной из систем неизменно приводят к сбоям в другой. Поэтому холекальциферол важен вдвойне, его суточная норма составляет 10-15 мкг. Витамин-гормон поступает в организм с едой, синтезируется клетками кожи, но только под воздействием ультрафиолета. Учитывая не только полезное, но и вредное влияние солнечных лучей, витамин D рекомендуется принимать в виде БАДов.

Витамины В-группы участвуют в метаболизме щитовидной железы. Тиамин (В1) улучшает кровоснабжение тканей щитовидки, рибофлавин (В2) нормализует белковый и липидный обмен, пиридоксин (В6) активизирует проводимость нервных волокон. Суточная норма — 2 мг каждого из витаминов группы В.

К витаминам-антиоксидантам относятся:

Ретинол (А) — регулирует синтез белков, поддерживает здоровье органов зрения, волос, ногтей, повышает регенерацию кожи. В день необходимо не менее 900 мг.

Токоферол (Е) — участвует в производстве тиронинов, улучшает циркуляцию крови, защищает от вирусов, провоцирующих развитие гранулематозного воспаления щитовидки (тиреоидита де Кервена). Дневная норма — 15 мг.

Аскорбинка (С) — укрепляет сосуды, в том числе те, которые снабжают ЩЖ питательными веществами. В сутки рекомендовано 80-90 мг.

Для синергетического эффекта антиоксиданты должны поступать в организм комплексно.

Микроэлементы

Селен восстанавливает поврежденные ткани при заболеваниях эндокринной системы, усиливает выработку ферментов и действие антиоксидантов, участвует в производстве тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), помогает нормальному усвоению йода. Дефицит селена приводит к развитию хронического аутоиммунного воспаления щитовидной железы (тиреоидит Хашимото). Норма селена — 70 мкг в сутки.

Железо регулирует процессы кроветворения, отвечает за насыщение крови гемоглобином. При нехватке железа снижается уровень Т3 (на 45%) и Т4 (на 65%). Гипотиреоз (недостаток тиронинов) же сопровождается железодефицитной анемией. Ежедневно организму необходимо 15-18 мг железа.

Цинк стимулирует синтез гормонов, блокирует образование узлов в щитовидке. Среднесуточная потребность в цинке составляет 15 мг.

Альфа-аминокислота тирозин регулирует рост клеток железы, уменьшает жировые накопления, подавляет чрезмерный аппетит, участвует во всех обменных процессах.

Йод — основа для производства тиреоидных гормонов, микроэлемент, от которого зависит состояние здоровья ЩЖ и всей эндокринной системы. Йододефицит становится причиной формирования узлового зоба, Базедовой болезни, нарушений обмена веществ, снижения интеллектуальных способностей. Для профилактики сбоев гормональной активности щитовидной железы ежедневно необходимо не менее 150 мкг йода.

Часть витаминно-минеральных потребностей ЩЖ можно удовлетворить за счет правильно составленного меню. Остальное компенсируют современные БАДы и витамины промышленного производства. Они помогают восстанавливать внутриклеточные процессы, поддерживают гормональный баланс, затормаживают старение железы.

В этой интернет-аптеке можно купить средства для лечения заболеваний щитовидной железы по низкой цене.

Какие продукты полезны для щитовидной железы?

Полезные продукты питания содержат витамины и микроэлементы, которые «любит» щитовидная железа. В ТОП-5 входят:

Ламинария или морская капуста. Возглавляет рейтинг, поскольку содержание йода в 100 г в 2,5 раза превышает суточную норму. Для стабильной работы ЩЖ достаточно кушать по 50 г морской капусты в день. Диетологи рекомендуют ламинарию желающим снизить вес, поскольку в ней минимум жиров и углеводов, а калораж составляет всего 25 ккал на 100 г.

Ягоды — клюква, хурма. В 100 г свежей ягоды — половина суточной нормы йода, треть нормы аскорбинки и ретинола. Считается отличным профилактическим средством болезней эндокринной системы. Клюква — один из самых мощных природных антиоксидантов. В день можно кушать по 1 стакану свежих ягод.

Красная морская рыба с жирностью более 8%. В 100 г содержится 150-200% витамина D, жирных кислот. 100 г нерки или форели — это половина дневной порции селена, витаминов группы В.

Печень свиная. Порция 100 г — это источник железа (112%), селена (90%), витамина В2 (121%). Калорийность зависит от способа приготовления блюда. Печень обязательно включают в рацион при анемии, которая угрожает здоровью ЩЖ.

Креветки, крабы, мидии. В представленном списке они лидируют по синергии цинка и селена. Богаты белком, йодом, тиамином, рибофлавином, пиридоксином. Блюда из морепродуктов и рыбу рекомендуется употреблять два раза в неделю.

Улучшить питание поможет включение в рацион морской соли, в которой содержится большая концентрация йода.

Диета при болезнях щитовидки

Продукты при заболеваниях щитовидной железы выбирают с учетом нарушения синтеза тиронинов. Усилить гормональную активность щитовидки при гипотиреозе помогут рыба, ламинария, морепродукты.

Диетическое питание дополняют:

сухофрукты, орехи;

зерновые, злаковые, бобовые культуры;

свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень;

отвары из йодсодержащих растений (жеруха лекарственная, цетрария исландская, пармелия раскидистая, кладония альпийская).

Пациенты с гипотиреозом вынуждены искусственно поддерживать функции щитовидки — принимать гормоносодержащие препараты. Нередко это приводит к набору лишнего веса, поэтому питание строится на низкокалорийных, нежирных, несладких блюдах.

При избыточной выработке тироксина и трийодтиронина ускоряется обмен веществ, из-за чего стремительно уменьшается масса тела, снижается уровень гемоглобина в крови, повышается хрупкость костей.

Рацион при гипертиреозе дополняют продуктами, содержащими:

железо — печень, чечевица, шпинат, черный шоколад;

кальций — творог, сыр, кисломолочные напитки.

Категорически противопоказаны йодсодержащие продукты. Дополнительная стимуляция ЩЖ повышает риск развития жизнеугрожающего состояния — тиреотоксического криза.

При диагностированных заболеваниях эндокринной системы купить назначенные врачом препараты можно в интернет-аптеке 36.6.

Продукты, которые стоит употреблять с осторожностью

Органы эндокринной и сердечно-сосудистой систем «не любят» продукты с обильным содержанием животных жиров, сахара. Для профилактики кардиологических патологий, сахарного диабета, атеросклероза, болезней щитовидной железы рекомендуется исключить из рациона:

фаст-фуд;

копчености;

полуфабрикаты (пельмени, чебуреки, хинкали);

колбасные изделия;

мясо домашней птицы (утка, гусь);

жирную свинину;

кондитерские изделия;

консервацию — паштеты мясные, шпроты, рыбные консервы;

мучное — выпечку из сдобного, слоеного, песочного и заварного теста;

кетчупы, соусы на майонезной основе, горчицу.

Какие напитки «не любит» щитовидка? При предрасположенности к гипо-, гипертиреозу желательно отказаться от пакетированных соков, готового бутилированного чая, сладкой газировки. Большое содержание сахара в этих напитках провоцирует инсулинорезистентность — нечувствительность клеток организма к гормону инсулину. Это приводит к развитию сахарного диабета 2 типа, на фоне которого нарушается работа всей эндокринной системы.