Медики получат от 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID пациента

16:25 8.09.2021

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал поставноление, согласно которому российские медики будут получать по 200 рублей (без учета регионального коэффициента) за каждого привитого пациента.

Согласно утвержденным правилам предоставления федеральных средств субъектам РФ на выплаты стимулирующего характера для медиков, участвующих в вакцинации от COVID-19, финансирование должно выделяться региону из расчета 200 рублей за одного привитого. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника, сообщает «Интерфакс».

При этом количество вакцинированных будет определяться по данным информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, что 27 августа правительство выделило дополнительные 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации.