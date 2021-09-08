Медики получат от 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID пациента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал поставноление, согласно которому российские медики будут получать по 200 рублей (без учета регионального коэффициента) за каждого привитого пациента.

Согласно утвержденным правилам предоставления федеральных средств субъектам РФ на выплаты стимулирующего характера для медиков, участвующих в вакцинации от COVID-19, финансирование должно выделяться региону из расчета 200 рублей за одного привитого. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника, сообщает «Интерфакс».

При этом количество вакцинированных будет определяться по данным информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, что 27 августа правительство выделило дополнительные 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 08.09.2021, 22:45
    Гость: После ворящегося беспребела

    Верю что враги народа и врачи убивцы не выдумки.
    Чоб вас припобняло и пристукнуло гакцинаторы буржуйские

  4. 08.09.2021, 22:33
    Гость: Раньше это надо было сделать

    Почему именно ЭТО? Прочие вакцины, проверенные десятилетиями, а не скороспелочки на коленке, не должны быть в равных условиях?

  5. 08.09.2021, 22:27
    Гость: Медики получат от 200 рублей за каждого вакцинированного

    Еще совсем недавно это именовалось "конфликт интересов"... Как летит время после обнуления!

Все комментарии (20)
Выбор читателей
«Эрдоган, как и Путин, тоже читал Киплинга. И видя, что "конкурент по роли" слабеет, сам решил подхватить падающее знамя спасителя цивилизации и белой расы»
Андрей Паршев: Как правильно делить деньги
принудительная вакцинация заставляет родителей забирать детей из школ
Последняя капля: принудительная вакцинация заставляет родителей забирать детей из школ
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Скорый «Кишлак-Россия»: мигрантов из Узбекистана будут завозить поездами
Избранное
Сергей Черняховский. Мистификация Минобранауки
Красные Звезды «Преодоление пределов. Черновики»
Как царь Николай I боролся с панславизмом
Оформление потолка: что нужно знать
О правильно зарытых в землю деньгах Минобороны
Не Гретой Тунберг единой: как детская дипломатия прошлась катком по судьбам
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»
Почему ребенок не слушается вас
«Право на жилище и его неприкосновенность – это не только право на четыре стены и крышу. Это право на обладание своей идентичностью»
Сергей Черняховский. Минск: вспоминая Прагу. Кто спас ЧССР от Гражданской войны
Конец Фильма «Ретроградный Меркурий»