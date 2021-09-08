Медики получат от 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID пациента
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал поставноление, согласно которому российские медики будут получать по 200 рублей (без учета регионального коэффициента) за каждого привитого пациента.
Согласно утвержденным правилам предоставления федеральных средств субъектам РФ на выплаты стимулирующего характера для медиков, участвующих в вакцинации от COVID-19, финансирование должно выделяться региону из расчета 200 рублей за одного привитого. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработника, сообщает «Интерфакс».
При этом количество вакцинированных будет определяться по данным информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.
Напомним, что 27 августа правительство выделило дополнительные 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты и компенсации неиспользованных отпусков медицинским работникам, участвующим в вакцинации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хорошо что предупредили, что у врачей есть материальный интерес!!!
Только бизнес
Верю что враги народа и врачи убивцы не выдумки.
Чоб вас припобняло и пристукнуло гакцинаторы буржуйские
Почему именно ЭТО? Прочие вакцины, проверенные десятилетиями, а не скороспелочки на коленке, не должны быть в равных условиях?
Еще совсем недавно это именовалось "конфликт интересов"... Как летит время после обнуления!