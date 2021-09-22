Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России

14:46 22.09.2021

Рост заболеваемости COVID-19 в России сейчас можно назвать интенсивным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим рост, впервые за восемь недель. Девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный", - приводит ее слова ТАСС.

"Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста [заболеваемости ковидом]", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора призвала привести в готовность все системы, задействованные в обеспечении противоэпидемических мероприятий, "для того, чтобы, если заболеваемость будет расти, мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей".

В конце минувшей недели мэр Москвы Сергей Собянин связал подъем заболеваемости с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год.

"Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье", - сказал Собянин.