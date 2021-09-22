Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в России

Медицинский центр в Коммунарке

Рост заболеваемости COVID-19 в России сейчас можно назвать интенсивным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим рост, впервые за восемь недель. Девятая неделя дает рост и сразу на 6,8%. То есть рост интенсивный", - приводит ее слова ТАСС.

"Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25 и теперь 36 субъектов в фазе роста [заболеваемости ковидом]", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора призвала привести в готовность все системы, задействованные в обеспечении противоэпидемических мероприятий, "для того, чтобы, если заболеваемость будет расти, мы бы не имели значимых проблем для здоровья людей".

В конце минувшей недели мэр Москвы Сергей Собянин связал подъем заболеваемости с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год.

"Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье", - сказал Собянин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.09.2021, 15:13
    Гость: В.С. Черномырдин

    И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу…

  4. 22.09.2021, 15:12
    Гость: Vsbc

    Ну надо же какой ужас! Вот если бы не эта вспышка короновируса, то власть несомненно бы разрешила проводить протестные мероприятия несогласных с итогами выборов, а всвязи с короновирусом-низзя!

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