Минздрав намерен разрешить ввоз в РФ незарегистрированных лекарств и вакцин

Министерство здравоохранения России намерено организовать ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, в том числе и вакцин.

Поставляться средства будут для клиник - участников Московского международного медицинского кластера (ММКК). Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что Фонд ММКК будет вести учет всех случаев применения незарегистрированных лекарственных средств, в том числе всех побочных эффектов. При этом ввозимые препараты должны включаться в государственный реестр - исключение составят отдельные препараты, используемые «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.09.2021, 15:26
    Гость: g

    я в этом никакой проблемы не вижу.
    я вообще за запрет вмешательства в отношения врача и пациента - еще одно право Отнятое у людей Левыми.
    что Врач назначил и пациент согласился, то и привезли - Государство тут при чем?

  3. 29.09.2021, 15:14
    Гость: ABCD

    В Турции султан националист и за свою родину, не так у нас, хлопчик из питерского ОПГ за Израиль.

  4. 29.09.2021, 15:13
    Гость: ABCD

    Травить благодарное быдло, разве есть что более прекрасно для этой власти? Они уж и не знают, как нас благодарить за 20 лет поддержки.
    Вымираем как то медленно. Мигранты недовольны.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым
Стало понятно, как Москва накажет Анкару за Крым
Герой или «притеснитель бедных деток»: почему травят спасшего своих студентов пермского профессора Сыромятникова?
Путин потребовал снизить бедность в России до минимума
Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в тайге
Избранное
Топ-5 методик закаливания для крепкого иммунитета
Москва, основанная выдуманным монгольским ханом, «финно-угры» и «украденное» имя русских
Роль родителей в обучении в раннем детстве
Как ухаживать за кудрями по методу CGM
Евгения Славина «Колыбельные по разным поводам»
Сергей Черняховский. Социологи и налоги
Не надоело дурить народ? Снова нефть дешевеет, а бензин дорожает
Белорус не играет в хоккей: должна ли Россия вмешаться в скандал с переносом ЧМ-2021
Украденное детство: кому нужны ремейки советских мультфильмов
Кинопремьера «Петровы в гриппе»: Горбач страну продал, а Ельцин — пропил
Накрутка Инстаграм: важность подписчиков и лайков сегодня