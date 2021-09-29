Минздрав намерен разрешить ввоз в РФ незарегистрированных лекарств и вакцин
Министерство здравоохранения России намерено организовать ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, в том числе и вакцин.
Поставляться средства будут для клиник - участников Московского международного медицинского кластера (ММКК). Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что Фонд ММКК будет вести учет всех случаев применения незарегистрированных лекарственных средств, в том числе всех побочных эффектов. При этом ввозимые препараты должны включаться в государственный реестр - исключение составят отдельные препараты, используемые «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему это не сделать раньше? Сколько людей были бы живы сегодня.
я в этом никакой проблемы не вижу.
я вообще за запрет вмешательства в отношения врача и пациента - еще одно право Отнятое у людей Левыми.
что Врач назначил и пациент согласился, то и привезли - Государство тут при чем?
В Турции султан националист и за свою родину, не так у нас, хлопчик из питерского ОПГ за Израиль.
Травить благодарное быдло, разве есть что более прекрасно для этой власти? Они уж и не знают, как нас благодарить за 20 лет поддержки.
Вымираем как то медленно. Мигранты недовольны.
Можно подумать, их до этого не ввозили.