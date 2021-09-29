Минздрав намерен разрешить ввоз в РФ незарегистрированных лекарств и вакцин

11:00 29.09.2021

Министерство здравоохранения России намерено организовать ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, в том числе и вакцин.

Поставляться средства будут для клиник - участников Московского международного медицинского кластера (ММКК). Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что Фонд ММКК будет вести учет всех случаев применения незарегистрированных лекарственных средств, в том числе всех побочных эффектов. При этом ввозимые препараты должны включаться в государственный реестр - исключение составят отдельные препараты, используемые «для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».