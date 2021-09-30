Мишустин заявил о недостаточности числа привитых россиян
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время в России недостаточное для формирования коллективного иммунитета число вакцинированных от коронавируса людей.
«Более 40 млн человек уже прошли полный курс вакцинации, то есть получили два компонента препарата. Но этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета», - цитирует слова Мишустина «Интерфакс».
Также Мишустин отметил, что в России сейчас открыто более 8500 тысяч прививочных пунктов, в том числе, мобильных.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко при этом отметил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 на сегодня привито свыше 49 млн россиян. Наиболее высокие темпы вакцинации, по словам Мурашко, наблюдаются в Брянской, Воронежской, Курской, Пензенской, Мурманской областях, Чукотском автономном округе, в Карелии, Мордовии, Башкирии и Санкт-Петербурге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такими темпами прививки как в России этот вирус никогда не победить. Ещё не привили последних, а уже надо прививать повторно первых привитых. Бесконечная бадяга, а может в этом и есть цель этой канители? Или за год так и не наладили производство "первой в мире"? И удивляться нечему бардак даже там где можно заработать деньги, а уж в остальных местах и подавно.
Сам ширяйся, и шкфа своего ширяй!
Этот коррумпированный налоговик еще и доктор? В больницах сплошь привитые лежат. Или зараженные?
Изначально фашисто-вакцинаторы говорили о необходимости "привить" 60% населения для выработки коллективного иммунитета. Потом эта цифра выросла до 70%. Потребнадсмотрщица вообще заявила о необходимости 100% "вакцинации".
При этом никто не учитывает громадную массу людей, вполне благополучно самостоятельно справившихся с заразой и приобретших естественный иммунитет.
О чём это говорит?
О том, что преступникам нужно совсем другое!
Им необходимо СЛОМИТЬ ВОЛЮ людей для проведения ещё более изощрённых и чудовищных экспериментов, попутно получая доход на здоровьи и жизнях людей.
До кого это ещё не дошло, пусть прямо сейчас бегут на "уколы счастья".
В тех странах ЕС, где наибольшее количество привитых, рост заболеваемости ковид. Т.е. он хочет увеличение заболеваемости?