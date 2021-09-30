Мишустин заявил о недостаточности числа привитых россиян

15:16 30.09.2021

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время в России недостаточное для формирования коллективного иммунитета число вакцинированных от коронавируса людей.

«Более 40 млн человек уже прошли полный курс вакцинации, то есть получили два компонента препарата. Но этого пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета», - цитирует слова Мишустина «Интерфакс».

Также Мишустин отметил, что в России сейчас открыто более 8500 тысяч прививочных пунктов, в том числе, мобильных.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко при этом отметил, что первым компонентом вакцины от COVID-19 на сегодня привито свыше 49 млн россиян. Наиболее высокие темпы вакцинации, по словам Мурашко, наблюдаются в Брянской, Воронежской, Курской, Пензенской, Мурманской областях, Чукотском автономном округе, в Карелии, Мордовии, Башкирии и Санкт-Петербурге.