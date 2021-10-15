Врач-инфекционист высказался против массовой вакцинацией детей от COVID-19
Врач-инфекционист Евгений Тимаков призвал не торопиться с массовой вакцинацией детей от коронавируса. По его словам, подобная мера может быть рассмотрена не раньше чем через год.
«Вообще, от трех до пяти лет для исследования вакцины нужно чтобы прошло. В зависимости от того, какая платформа, как быстро начаты исследования. Но в данный момент, в момент эпидемии… всё будет зависеть от мутаций дальнейших», - отметил Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
При этом он также призвал более внимательно отнестись к выбору вакцины для несовершеннолетних и тщательнее изучить ее эффективность.
Напомним, 23 сентября Минздрав заявил, что получил документы от центра имени Гамалеи (разработчик «Спутник V») на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков, а на этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что экспертная оценка препарата должна быть завершена в течение двух недель.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это истошный вакцинатор, выполняющий все установки сатанистов.
Отсюда вывод: видимо боятся взрыва.
Хотя бы делали обследование организма на природный иммунитет от этого Ковида, который есть у половины взрослого населения и у большинства детей, то есть им нет необходимости в прививании вируса. После прививки этот иммунитет просто сгорает и пропадает, и у организма появляется необходимость в новых дозах вакцины. Игла.