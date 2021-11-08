Жириновский призвал привлечь на работу в «красную зону» студентов медвузов

20:55 8.11.2021

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил снизить нагрузку на врачей, работающих с коронавирусными больными в "красной зоне", за счет студентов-медиков.

"Они в тяжелейшем положении, испытывают большой стресс и получают ущерб здоровью. Несмотря на то, что врачам повысили зарплату, здоровья это не прибавляет. Поэтому работа должна быть сменной — по 4 часа. Дежурить сутками невозможно. Нужно привлечь на работу в «красную зону» студентов медицинских вузов", - написал политик в своем Телеграм-канале.

При этом согласие или несогласие студентов работать в "красной зоне" будет мерилом их приверженности профессии. По мнению Жириновского, если они откажутся, значит, выбрали не ту профессию, а если согласятся - "из них получатся хорошие врачи".