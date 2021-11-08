Жириновский призвал привлечь на работу в «красную зону» студентов медвузов
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил снизить нагрузку на врачей, работающих с коронавирусными больными в "красной зоне", за счет студентов-медиков.
"Они в тяжелейшем положении, испытывают большой стресс и получают ущерб здоровью. Несмотря на то, что врачам повысили зарплату, здоровья это не прибавляет. Поэтому работа должна быть сменной — по 4 часа. Дежурить сутками невозможно. Нужно привлечь на работу в «красную зону» студентов медицинских вузов", - написал политик в своем Телеграм-канале.
При этом согласие или несогласие студентов работать в "красной зоне" будет мерилом их приверженности профессии. По мнению Жириновского, если они откажутся, значит, выбрали не ту профессию, а если согласятся - "из них получатся хорошие врачи".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можно... Но только тех, кто голосовал за Жирика...
там где отбывают менты?
В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте.
его самого надо в красную зону или в черную.
Этого .... тоже в красную зону? Он же шесть раз привился, никакая зараза не возьмёт. Пусть хоть утки выносит, всё больше пользы.