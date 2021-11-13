Что такое лазерный липолиз?

Многие люди сталкиваются с проблемой недовольством по поводу фигуры.

 Существует множество способ похудения, но одним из самых быстрых и эффективных методов похудения является лазерный липолиз. В этой статье мы более подробно поговорим про то, что это такое и зачем нужно. Ознакомиться с перечнем других лазерных процедур можно на сайте центра аппаратной косметологии в Москве soft-laser.ru.

Что такое лазерный липолиз?

Под процедурой лазерного липолиза подразумевается лазерная процедура, направленная на то, чтобы избавиться от чрезмерного количества жировой ткани в проблемных зонах человеческого тела. Считается, что эта операция является максимальной безвредной, безопасной и чрезвычайно эффективной процедурой похудения с помощью аппарата.

Чем отличается лазерный липолиз от липосакции?

Самое главное отличие, пожалуй, состоит в том, что липосакция – это операция, которая происходит за счет механического хирургического вмешательства. В отличие от липосакции, липолиз происходит за счет импульсивного излучения неодимового лазера. Так же стоит отметить, что липосакция – это достаточно спорная процедура, так как она достаточно рискованная и имеет ряд характерных осложнений и достаточно длительный реабилитационный период.

Преимущества лазерного липолиза

Существует ряд характеристик, которые сделали лазерный липолиз действительно «золотым стандартом» лазерной хирургии. Такая процедура имеет низкий уровень травматичности за счет высокой точности излучения, равномерности воздействий, одновременной коагуляция сосудов, минимальности механического вмешательства.

Какие есть показания к проведению лазерного липолиза?

Нужно отметить, что лазерный липолиз является процедурой, у которой наименьшее число противопоказаний. Это связано с тем, что лазер при жирорасщеплении не вызывает рисков осложнения. К слову, помимо похудения, лазерный липолиз придает коже омолаживающий и восстанавливающий эффект за счет теплового воздействия и стимуляции клеток соединительных тканей к обновлению каркаса из коллагена. При этом, появляется упругость и эластичного в зоне, подвергающейся воздействию. Применять лазерный липолиз можно при наличии:
1. Жировых отложений в зоне ягодиц, бедер, живота, голени и так далее;
2. Целлюлита;
3. Неровной дряблой кожи с наличием подкожного жира;
4. Выраженных отложений в зоне плеч и подбородка.

Стоит отметить, что даже после проведения первой процедуры, эффект будет видно сразу, и с каждой неделей результат будет усиливаться.
 

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