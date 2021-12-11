Запор у пожилых людей: симптомы, причины, лечение

Люди пожилого возраста часто сталкиваются с проблемами, которые связаны с физическим здоровьем.

 Одной из самых распространенных проблем является задержка дефекации. По статистике, более пятидесяти процентов людей пожилого возраста от шестидесяти лет сталкиваются с этим недугом. В этой статье мы поговорим про запор у пожилых людей и как с ним бороться.

Под запором подразумевается затруднение опорожнения кишечника, которое является причиной отсутствия стабильного ежедневного стула. Самыми распространенными причинами этого явления являются неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Основные симптомы

Зачастую, запоры у пожилых людей носят эпизодический характер, и являются реакцией на какое-либо изменение образа жизни (рацион, мобильность и так далее). На практике, людей в возрасте от шестидесяти лет беспокоят хронические запоры, которые развиваются в связи с естественными возрастными причинами. Можно выделить основные симптомы, они же – критерии определения:

1. Натуживание во время дефекации;
2. Наличие плотного и комковатого стула;
3. Наличие чувства неполного опорожнения кишечника;
4. Не более трех эпизодов естественного опорожнения кишечника в течение недели.
Существуют и общие симптомы, которые сопровождают задержку стула:
1. Боль в области живота;
2. Чувство тяжести;
3. Вздутие;
4. Ухудшения состояния кожных покровов;
5. Наличие постоянных головокружений;
6. Повышенная потливость;
7. Тахикардия;
8. Рвота и тошнота;
9. Общее недомогание.

Какие могут быть причины запора пожилых людей?

Есть ряд основных причин, с которыми связан запор у людей после шестидесяти лет:
1. Человек недостаточно потребляет продукты, которые богаты клетчаткой;
2. Недостаточное потребление жидкостей;
3. Сниженная двигательная активность;
4. Медикаментозное лечение.

Так же, причиной нарушенной дефекации являются и некоторые заболевания, такие как:

1. Сахарный диабет;
2. Атеросклероз;
3. Проблемы, связанные с щитовидной железой;
4. Болезнь Паркинсона;
5. Депрессия.
6. Болезни, связанные с опорно-двигательной системой.

Как бороться с запорами пожилым людям?

1. В первую очередь, необходимо много двигаться. Нормальная физическая активность усиливает лимфоток и восстанавливает кровообращение, это, в свою очередь, стимуляция перистальтика кишечника;

2. Медикаменты, прописанные врачом – применяются при отсутствии эффекта от диет и физической нагрузки;

3. Правильный рацион питания.
 

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