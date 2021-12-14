Песков признал, что Россия не предоставила ВОЗ часть данных о «Спутнике V»

18:58 14.12.2021

Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую информацию для сертификации вакцины «Спутник V», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, часть данных не передали «из-за разночтений в стандартах». При этом он отметил, что «работа продолжается».

Дмитрий Песков уточнил, что у ВОЗ и России «разные стандарты», но российская сторона «постепенно адаптируется к этим требованиям». «Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться»,— приводит слова пресс-секретаря президента «Коммерсант».

В апреле текущего года глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что ЕС не торопится допускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на свой рынок из-за конкуренции. «Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.