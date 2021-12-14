Песков признал, что Россия не предоставила ВОЗ часть данных о «Спутнике V»

Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю необходимую информацию для сертификации вакцины «Спутник V», рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, часть данных не передали «из-за разночтений в стандартах». При этом он отметил, что «работа продолжается».

Дмитрий Песков уточнил, что у ВОЗ и России «разные стандарты», но российская сторона «постепенно адаптируется к этим требованиям». «Действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться»,— приводит слова пресс-секретаря президента «Коммерсант».  

В апреле текущего года глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что  ЕС не торопится допускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на свой рынок из-за конкуренции. «Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2021, 01:50
    Гость: Ссссс!!!!!!!!Воту

    Физраствор нюхал.
    А что ему кололи под названием вакцина?
    Снова физраствор.
    По телику сказали- бараны верят.

  2. 15.12.2021, 01:46
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Сразу возникает вопрос: Кремль как всегда чего то не домыслил ущербный, упустил растяпа, не сообразил болван по типу сертификации СП2 с фирмой в Швейцарии и вступления в ВТР, который долбит теперь эрэфских бизнесменов по темечку, или умышленно не выдал весь комплект документов для затягивания сертификации ВОЗом негодной вакцины, чтобы пока ВОЗ разбирается успеть торгануть своей пустышкой?

  3. 15.12.2021, 01:27
    Гость: Прохожий

    Признание Пескова, как серпом по...
    Оказалось, что «Спутник V» не признан потому, что Россия не предоставила достоверные данные. А сколько было крику про происки конкурентов...
    Пескову лучше было бы промолчать, чем такое говорить.
    Или Пескова так припёрли к стенке, что дальше врать уже не получалось?

  4. 15.12.2021, 00:10
    Гость: вэвэ

    ну да, бандеровцы виноваты. А мозга нет, чтобы понять, что если страной рулит таксист, так отвратно и безнадежно будет во всем !

  5. 14.12.2021, 23:34
    Гость: Евгений В.

    За это надо наказывать, судить и на лесоповал.
    Россия во мгле и слепо утопает в болоте лживой власти. Недаром многие, особенно молодые люди, хотели бы при любой возможности бежать из страны.

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