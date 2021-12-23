Протезирование зубов: коротко о главном

19:03 23.12.2021

Сфера медицинских технологий далеко продвинулась вперед.

Это касается так же стоматологии. Одним из эффективных способов восстановить жевательный аппарат человека является протезирование зубов. В этой статье мы подробнее поговорим что это и зачем нужно.

Что такое протезирование зубов

Под протезированием зубов подразумевается технология вживления протеза для того, чтобы восстановить или заменить зубной ряд. На данный момент появляется все больше и больше технологий протезирования, можно выделить такие следующие виды протезирования:

1. Несъемное протезирование;

2. Съемное протезирование;

3. Имплантация зубного ряда.

Выбор того или иного вида протезирования зависит от задачи и текущего состояния зубов.

Какие существуют современные способы протезирования зубов?

Одним из самых популярных способов протезировать зуб является зубная коронка. Изготавливают зубные коронки из металла (бывают также металлокомпозитные модели), керамики, циркония.

Так же, можно установить так называемый мост. Применяют данную конструкцию тогда, когда отсутствуют несколько близлежащих зубов. Существует несколько видов мостов:

1. Мосты, устанавливающиеся на здоровые зубы человека;

2. Мосты, устанавливающиеся на имплантат;

3. Адгезивная мостовая конструкция.

Микропротезирование – это

Одним из способов восстановить жевательный аппарат является технология микропротезирования. К ним относятся вкладки, виниры, люминиры, протезы, которые крепятся на микрозамки.

Бюгельнеый протез

Бюгельный протез – конструкция, состоящая из искусственных зубов и ,так называемой, десны, которую устанавливают на бюгель. Под бюгелем подразумевается металлическая сплошная дуга. Этот протез достаточно плотно фиксируется к человеческим зубам или имплантам, обеспечивая максимально однородное распределение нагрузки челюсти. Нужно отметить, что бюгельный протез не имеет неба, поэтому выглядят они очень миниатюрно и практически не заметны на человеке.

В каких случаях человеку необходимо покупать бюгельный протез?

Существует ряд проблем, возникновение которых может быть причиной приобретения бюгельного протеза:

1. Дефект ротовой полости и зубного ряда;

2. Дефект с одной стороны или с двух сторон челюсти;

3. Когда потеряна часть основного ряда зубов и невозможно поставить полноценный протез в виде целой челюсти, нормализовать полноценное разжевывание пищи помогут бюгельные протезы.

