Вирусолог рассказал о спаде заболеваемости «омикроном» в России к февралю

13:55 17.01.2022

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что к концу января - началу февраля заболеваемость «омикроном» в России начнет снижаться.

По его словам, новый штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения.

«По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», - цитирует РИА Новости слова Альтштейна.

Ранее Альтштейн также отмечал, что заражение «омикроном» можно перепутать с целым рядом заболеваний. Даже врачам тяжело найти отличия, отмечал он.