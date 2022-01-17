Вирусолог рассказал о спаде заболеваемости «омикроном» в России к февралю
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что к концу января - началу февраля заболеваемость «омикроном» в России начнет снижаться.
По его словам, новый штамм не выдерживает такого огромного темпа заражения.
«По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается, это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», - цитирует РИА Новости слова Альтштейна.
Ранее Альтштейн также отмечал, что заражение «омикроном» можно перепутать с целым рядом заболеваний. Даже врачам тяжело найти отличия, отмечал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кстати ,а кто получил премию в 1 млн долларов за выявление Ковидного вируса. Есть информация, что вакцины разрабатывали не имея культуры вируса и для скорости брали вирусы каких-то первых попавшихся ОРВИ.
Вирусологи современности похожи на дураков, каждый носиться со своим вирусом, как дурак с писаной торбой.
Мне ближе специалисты с этого форума - "gvozd"(он же g или d), "Ссаня из берлина", IgS и другие иваны. Только так победим.
Ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники...Надоели!
Камлал, наверное? Иначе откуда бы знал про эту болезнь три года назад.
А наш ширпотреб надзор и Ко вангуют нам ра 22 января невероятное к-во заражение кавидлой.а этот Альт Штейн подельник
Гинцбурга.