В Минздраве объяснили отсутствие данных о смертности среди привитых
Публикация сведений о количестве смертей среди привитых от COVID может вызвать негативное отношение к вакцинации. Так в Минздраве России объяснили причину отсутствия публикации соответствующих данных, сообщил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин.
«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — говорится в ответе Минздрава.
Также в ведомстве отметили, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». И добавили, что информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет. А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению, пишет News.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в сша Левые начали применять карательную психиатрию...
именитых врачей которые посмели выступить против Говид Аферы Левых обьявляют "сумасшедшими",
лишают лицензии на медицинскую практику и принудительно направляют в лапы психатрии,
которая в сша так же как это было в ссср на 100% под контролем гномиков в маленьких кепочках.
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вот посмотрите, люди Рискуют своим благополучием, карьерой, профессией и даже жизнью - что-бы вам болванам донести Правду..
а вы даже протестовать боитесь.. не то что сопротивляться.
ну и Как вы думаете этот весь Абсурд можно закончить, если вы сами не стоите за Свое Здоровье и за здоровье своих детей и близких?
Угодовный Кодекс РФ
Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей
1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим госдолжность РФ или госдолжность субъекта РФ, а равно главой ОМСУ либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия, -
наказываются.........
Опять сумасшедшие разволновались.
они вовсе не тупые.
законы пишутся Ими для Вас, а не наоборот.
или вы до сих пор верите в деда мороза - "представительство"?
китай сейчас "главный" виновник..
в реальности все следы ведут в сша и австралию.
в программу перноса вирусов животных на человека Государства сша и австралии вбухали миллиарды долларов.
очередное Преступление Левых против Человечества.