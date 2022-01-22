В Минздраве объяснили отсутствие данных о смертности среди привитых

15:15 22.01.2022

Публикация сведений о количестве смертей среди привитых от COVID может вызвать негативное отношение к вакцинации. Так в Минздраве России объяснили причину отсутствия публикации соответствующих данных, сообщил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин.

«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации», — говорится в ответе Минздрава.

Также в ведомстве отметили, что «нежелательные реакции после проведения вакцинации регистрируются в 0,018% случаев». И добавили, что информации, указывающей на проблемы после вакцинации, нет. А зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по их медицинскому применению, пишет News.ru.